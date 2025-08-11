Bank Holiday: ఈ వారం బ్యాంక్ లకు హాలిడేస్.. ఏకంగా మొత్తం వారం!

Bank holidays list
ఆగస్టు నెల రెండవ వారానికి సంబంధించి బ్యాంకులకు మొత్తం హాలిడేస్ వివరాలు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఆగస్టు నెల అంటేనే సెలవుల వెల్లువా అని తెలిసిన సంగతే. ఈ క్రమంలో ఈ వారం బ్యాంకులకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు సెలవు ఉందంటే..
ఆగస్టు నెలలో బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ఎక్కువగానే సెలవులు వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తోంది. అయితే కస్టమర్లకు మాత్రం ఈ సెలవులు వల్ల చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తేలా కనిపిస్తోంది.
అయితే ఈ వారం మరొకసారి బ్యాంకు సెలవులు గురించి కొన్ని తేదీలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. బ్యాంకు కస్టమర్లు సైతం ఏదైనా లావాదేవీలకు సంబంధించి విషయాల పై ఖచ్చితంగా అలర్ట్ గా ఉండాలి. మరి ఈ వారంలో ఏ ఏ తేదీలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందో చూద్దాం.
ఆగస్ట్ 11వ తేదీ నుంచి 17వ తేదీ వరకు సెలవుల వివరాలు.. ఆగస్టు 13న-(బుధవారం) ఇంఫాల్ మణిపూర్ లో బ్యాంకులను మూసివేస్తారు. ఆగస్టు 15- (శుక్రవారం)స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు హాలిడే. అలాగే పార్సి నూతన ఏడాది ప్రారంభం. ఆగస్టు 16- (శనివారం)శ్రీ కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు. ఆగస్టు 17 ఆదివారం కావున ఆ రోజు కూడా సెలవు.
ఆగస్టు నెలలో ఇప్పటికే ఎన్నో రోజులు సెలవులు వచ్చాయి.. మరి ఈ వారంలో కూడా సుమారుగా నాలుగు రోజులపాటు సెలవులు కావడంతో ఉద్యోగులు ఆనంద పడుతున్నారు.
అయితే యూపీఐ సేవలు మాత్రం యధావిధి గానే కొనసాగుతూ ఉంటాయి అని తెలుపుతున్నారు.