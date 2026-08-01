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Bank Holidays August 2026: ఆగస్టు 3 నుంచి ఆగస్టు 9 వరకు బ్యాంకు సెలవులు.. ఈ వివరాలు తెలుసుకోండి!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:10 PM IST

Bank Holidays August 2026: ఆగస్టు మొదటి వారంలో బ్యాంకుకు వెళ్లే ప్లాన్ ఉంటే ముందుగానే సెలవుల జాబితాను తెలుసుకోవడం మంచిది. ఆగస్టు 3 నుంచి 9 వరకు దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మొత్తం మూడు రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి. ఈ సెలవులు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) ప్రకటించిన హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం అమలులో ఉంటాయి.

HDFC Bank Holiday1/5

ఆగస్టు 2026 బ్యాంకు సెలవులు

ఆగస్టు 4, మంగళవారం త్రిపుర రాష్ట్ర రాజధాని అగర్తలలో కేర్ పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఈ సెలవు ఆ రాష్ట్రానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రం బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. ఆగస్టు 8, శనివారం దేశవ్యాప్తంగా రెండో శనివారం కావడంతో అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అలాగే సిక్కింలోని గ్యాంగ్‌టక్‌లో టెండాంగ్ లో రమ్ ఫాత్ పండుగ కారణంగా కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.  

SBI Bank Holiday2/5

వచ్చే వారం బ్యాంకు సెలవులు

ఆగస్టు 9, ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు వారాంతపు సెలవు కారణంగా మూసివేయబడతాయి. అయితే ఆగస్టు 3, 5, 6, 7 తేదీల్లో దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లో చేయాల్సిన పనులు ఉంటే ఈ రోజుల్లో పూర్తి చేసుకోవచ్చు.  

August 3-9 Bank Holidays3/5

ఆర్బీఐ బ్యాంకు సెలవుల జాబితా

బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లు మూసివేసినా, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలను వినియోగదారులు ఎప్పటిలాగే ఉపయోగించుకోవచ్చు. డబ్బు బదిలీలు, బిల్లు చెల్లింపులు, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వంటి సేవలు సెలవు రోజుల్లో కూడా కొనసాగుతాయి. కాబట్టి అత్యవసర లావాదేవీల కోసం బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.  

RBI Bank Holiday List4/5

ఆగస్టు 3-9 బ్యాంకు సెలవులు

ఆగస్టు 1 తొలి శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తున్నాయి. తొలి శనివారం బ్యాంకు సెలవుగా పరిగణించరు. అందువల్ల వినియోగదారులు తమ సాధారణ బ్యాంకింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ బ్యాంకు సెలవులను మూడు ప్రధాన విభాగాలుగా వర్గీకరిస్తుంది. నెగోషియబుల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ చట్టం కింద సెలవులు, ఆర్టీజీఎస్ సెలవులు, ఖాతాల ముగింపు సెలవులు ఇందులో ఉంటాయి. ప్రతి రాష్ట్రంలో స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలను బట్టి సెలవులు మారుతుంటాయి.  

Bank Holiday Next Week5/5

ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు సెలవు

అందువల్ల బ్యాంకుకు వెళ్లే ముందు మీ నగరంలో సెలవు ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ముందుగానే పనులు పూర్తి చేసుకుంటే అనవసర ఇబ్బందులు తప్పుతాయి. అలాగే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను వినియోగించడం ద్వారా సెలవు రోజుల్లో కూడా సులభంగా ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించవచ్చు.

TAGS:
Bank Holidays August 2026
bank holiday next week
RBI Bank Holiday list
August 3-9 Bank Holidays
SBI bank holiday
HDFC bank holiday

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