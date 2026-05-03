Bank Holidays Next Week: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఈ వారంలో రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..ఎప్పుడంటే?

Bank Holidays This Week: రాబోయే వారంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా రెండు రోజులు పాటు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. 2026 మే 4 నుంచి మే 10 వరకు అనగా ఈ వారంలో రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవు రానుంది. అయితే ఎప్పుడెప్పుడు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI), స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI), HDFC బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్, ఇతర బ్యాంకులతో సహా అన్ని రుణ సంస్థల కోసం ఈ నెలలో మొత్తం ఆరు సెలవులు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో రెండవ శనివారం, నాలుగవ శనివారం, అన్ని ఆదివారాల వారాంతపు సెలవులు ఉన్నాయి.
ఈ వారంలో మే 9న రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్ వ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. అయితే ఈ రోజున మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యథాతధంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తాయి.
ఆ తర్వాత మే 10న ఆదివారం కావడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్ కానున్నాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూతపడినా.. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంలు కార్యకలాపాల్లో ఎలాంటి అవరోధాలు ఉండవు.
అయితే రాష్ట్రాల వారీగా ఆయా బ్యాంకుల సెలవుల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు. కాబట్టి మీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితాను బట్టి బ్యాంకులు మూతపడతాయి.