Bank Holidays: వచ్చే వారం బ్యాంకులు 5 రోజులు పనిచేయవు.. కారణం తెలుసా?

Bank holidays next week: నెగోషియబుల్ ఇన్‌స్ట్రూమెంట్ యాక్ట్, ఆర్‌టీజీఎస్‌ ప్రకారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంకులకు సెలవులు ప్రకటిస్తుంది. ప్రధానంగా బ్యాంకులు ఖాతాలు క్లోజింగ్ సమయంలో కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. అయితే మీరు కూడా ఏవైనా బ్యాంకు పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోండి. సెలవులు ఉన్న సమయంలో ఇబ్బందులు పడతారు. అయితే వచ్చే వారంలో బ్యాంకులో ఐదు రోజుల పాటు బంద్ ఉండనున్నాయి. అది ఎక్కడ వర్తిస్తుంది? ఎప్పుడెప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వచ్చేవారం ఐదు రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసింది. దాని అధికారిక వెబ్‌సైట్ ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు బ్యాంకులు వచ్చేవారం ఐదు రోజులపాటు బంద్ ఉండనున్నాయి.

  ఇక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకారం జనవరి 12 నుంచి 18వ తేదీ వరకు పలు ప్రాంతాల్లో ఐదు రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. మొదటగా జనవరి 12వ తేదీ స్వామి వివేకానంద జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా కోల్‌కతాలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

ఇక జనవరి 14వ తేదీ మకర సంక్రాంతి, మాఘ బీహు వేడుకలు జరుపుకుంటారు. కాబట్టి అహ్మదాబాద్, భువనేశ్వర్, గువాహటి, ఈటా నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. దీంతోపాటు జనవరి 15వ తేదీ ఉత్తరాయన పుణ్యకాలం లేదా పొంగల్ మకర సంక్రాంతి బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, విజయవాడ ప్రాంతాల్లో జరుపుకుంటారు. కాబట్టి జనవరి 15వ తేదీ కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి.  

  జనవరి 16వ తేదీ తిరువళ్లూరు దినోత్సవం. ఈరోజు చెన్నైలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. మిగతా ప్రాంతంలో యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అయితే జనవరి 16వ తేదీ కనుమ సందర్భంగా సెలవులు ఉన్నాయి. ఏపీలో కూడా కనుమ సందర్భంగా ఈరోజు బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి.  

  ఇక జనవరి 17వ తేదీ ఉజ్జావర్ తిరునాళ్ అంటే ఇది కూడా రైతుల పండగ. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో పొంగల్ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. కాబట్టి చెన్నైలో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. దీంతోపాటు ఇది పబ్లిక్ హాలిడే కూడా ప్రకటిస్తున్నారు.  

Bank Holiday Sankranti bank holiday Bhogi bank holiday Kanuma bank holiday bank holidays next week RBI Bank holidays

