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Bank Holidays Next Week: వచ్చేవారం జూలై 13 నుంచి 19 వరకు బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ఎందుకంటే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 12, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:20 PM IST

Bank Holidays Next Week:జూలై 13 నుంచి 19 వరకు దేశంలోని కొన్ని నగరాల్లో బ్యాంకులకు వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఏ తేదీన, ఏ నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయో తెలుసుకుని మీ బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోండి. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.

SBI Bank Holiday1/5

ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు సెలవులు

జూలై రెండో వారాంతానికి చేరుకుంటున్న నేపథ్యంలో బ్యాంకు ఖాతాదారులు తమ బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్‌బీఐ) విడుదల చేసిన సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం జూలై 13 నుంచి 19 వరకు కొన్ని నగరాల్లో వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడనున్నాయి. అయితే ఈ సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఉండవు. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక దినాల ఆధారంగా మాత్రమే అమలులో ఉంటాయి.  

Bank Holidays July 13 to 192/5

బ్యాంకు సెలవులు జూలై 2026

జూలై 16న డెహ్రాడూన్, ఇంఫాల్ నగరాల్లో హరేలా పండుగ సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అదే రోజు భువనేశ్వర్‌లో రథయాత్ర కారణంగా కూడా బ్యాంకు శాఖలు మూసివేస్తారు. జూలై 17న షిల్లాంగ్‌లో యూ తిరోత్ సింగ్ వర్ధంతి సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. జూలై 18న గ్యాంగ్‌టక్‌లో డ్రుక్‌పా త్షే-జీ పండుగ కారణంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. జూలై 19 ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు సాధారణ వారాంతపు సెలవు ఉంటుంది.  

RBI Bank Holiday List3/5

బ్యాంకు హాలిడేస్

అయితే జూలై 13, 14, 15 తేదీల్లో దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లి చేయాల్సిన పనులు ఉంటే ఈ మూడు రోజుల్లో పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఇక జూలై 11 రెండో శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అందువల్ల నగదు లావాదేవీలు లేదా శాఖకు సంబంధించిన ఇతర పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి.  

Bank Holiday Next Week4/5

ఆర్బీఐ బ్యాంకు సెలవుల జాబితా

బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతాయి. యూపీఐ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటాయి. డబ్బు బదిలీలు, బిల్లుల చెల్లింపులు, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వంటి సేవలను వినియోగదారులు ఎప్పటిలాగే ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

Bank Holidays July 20265/5

జూలై 13 నుంచి 19 బ్యాంకు సెలవులు

ఆర్‌బీఐ బ్యాంకు సెలవులను ప్రధానంగా మూడు విభాగాలుగా వర్గీకరిస్తుంది. నెగోషియబుల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ కింద సెలవులు, ఆర్టీజీఎస్ సెలవులు, అలాగే వార్షిక ఖాతాల ముగింపు కోసం ఉండే ప్రత్యేక సెలవులు ఇందులో ఉంటాయి. అందువల్ల బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లి చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు ఉంటే ముందుగానే సంబంధిత నగరంలోని సెలవుల జాబితాను ఒకసారి పరిశీలించి ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం ఉత్తమం. దీంతో చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా ఉంటాయి.

TAGS:
Bank Holidays July 2026
bank holiday next week
RBI Bank Holiday list
Bank Holidays July 13 to 19
SBI bank holiday

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