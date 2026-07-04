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Bank Holidays Next Week: వచ్చే వారం బ్యాంకులకు 4 రోజుల సెలవులు.. ముందుగానే పనులు పూర్తి చేసుకోండి!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 04, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:43 AM IST

Bank Holidays Next Week:జూలై రెండో వారంలో బ్యాంకు పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. జూలై 6 నుంచి జూలై 12 వరకు దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు మూతపడనున్నాయి. ఈ సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా ఒకేలా ఉండవు. కొన్ని ప్రాంతీయ పండుగలు, అలాగే రెండో శనివారం, ఆదివారం కారణంగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులు పనిచేయవు.

Bank Holidays July 20261/5

ఆర్బీఐ బ్యాంకు సెలవుల జాబితా

అయితే, ఎస్‌బీఐ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్‌తో పాటు ఇతర బ్యాంకుల శాఖలు మూసివేసినా, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి. యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలను వినియోగదారులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

Bank Holiday Next Week2/5

జూలై 6 నుంచి 12 బ్యాంకు సెలవులు

జూలై 6, సోమవారం రోజున ఐజ్వాల్, కోల్‌కతా నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అక్కడ ప్రాంతీయ ప్రత్యేక దినోత్సవాల సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు.జూలై 9, గురువారం రోజున షిల్లాంగ్‌లో జరిగే బెహ్ డెయిన్‌ఖ్లామ్ పండుగ సందర్భంగా అక్కడి బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.

July 6 to July 12 Bank Holidays3/5

వచ్చే వారం బ్యాంకు సెలవులు

జూలై 11, శనివారం దేశవ్యాప్తంగా రెండో శనివారం కావడంతో అన్ని షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జూలై 12, ఆదివారం వారాంతపు సాధారణ సెలవు కారణంగా దేశంలోని అన్ని బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడతాయి.అయితే జూలై 7, 8, 10 తేదీలలో దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి శాఖకు వెళ్లి చేయాల్సిన పనులు ఉంటే ఈ రోజుల్లో పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.

RBI Bank Holiday List4/5

బ్యాంకు సెలవులు జూలై 2026

జూలై 4, 2026న బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అది నెలలో మొదటి శనివారం కావడంతో సెలవు వర్తించదు.భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రతి ఏడాది బ్యాంకు సెలవులను ప్రత్యేక క్యాలెండర్ ద్వారా ప్రకటిస్తుంది. ఇందులో ప్రాంతీయ పండుగలు, జాతీయ సెలవులు, రెండో మరియు నాలుగో శనివారాలు వంటి రోజులు ఉంటాయి. అందుకే వినియోగదారులు తమ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సెలవుల జాబితాను ముందుగానే చూసుకోవడం మంచిది.

SBI Bank Holiday5/5

ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు సెలవు

బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా డిజిటల్ సేవలు మాత్రం 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటాయి. యూపీఐ ద్వారా డబ్బు పంపడం, బిల్లులు చెల్లించడం, ఆన్‌లైన్ కొనుగోళ్లు చేయడం, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా లావాదేవీలు నిర్వహించడం వంటి సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అయితే చెక్ క్లియరింగ్ లేదా శాఖలో ప్రత్యక్షంగా చేయాల్సిన పనులు మాత్రం సెలవు రోజుల్లో జరగవు. అందువల్ల అవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం ద్వారా చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా చూసుకోవచ్చు.

TAGS:
Bank Holidays July 2026
bank holiday next week
July 6 to July 12 Bank Holidays
RBI Bank Holiday list
SBI bank holiday
HDFC bank holiday

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