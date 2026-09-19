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Bank Holidays: వచ్చే వారంలో సెప్టెంబర్ 21 నుంచి 27 వరకు బ్యాంకులకు బంద్..ఎప్పుడెప్పుడు అంటే..?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 19, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:47 PM IST

Bank Holidays: కొత్త వారం ప్రారంభం కానుంది. దీంతో బ్యాంకు పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే సెలవుల వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది. బ్యాంకులకు సెలవులు రాష్ట్రం, ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. జాతీయ సెలవులతో పాటు స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు, శనివారాలు, ఆదివారాల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయవు.

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సెప్టెంబర్ 21 బ్యాంక్ సెలవు

సెప్టెంబర్ 21 నుంచి 27 వరకు వచ్చే వారంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకేలా ఉండవు. కాబట్టి బ్రాంచ్‌కు వెళ్లే ముందు సంబంధిత బ్యాంకులో సెలవు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం మంచిది.  

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సెప్టెంబర్ 21న సెలవు

సెప్టెంబర్ 21న శ్రీమంత శంకరదేవ, శ్రీ నారాయణ గురు సమాధి జన్మోత్సవం సందర్భంగా గౌహతి, కొచ్చి, తిరువనంతపురం ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్ కర్మ పూజ కారణంగా సెప్టెంబర్ 22న రాంచీలోని బ్యాంకు శాఖలకు సెలవు ఉంటుంది.

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సెప్టెంబర్ 23న సెలవు

మహారాజా హరి సింగ్ జీ జన్మదినం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 23న జమ్మూ, శ్రీనగర్ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. సెప్టెంబర్ 25న కూడా సెలవు ఇంద్రజాతర సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 25న గాంగ్‌టక్‌లోని బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉంటాయి.

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సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో సెలవు

సెప్టెంబర్ 26న శనివారం కావడంతో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అలాగే సెప్టెంబర్ 27 ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉంటాయి.

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సెప్టెంబర్ బ్యాంక్ సెలవులు

అయితే బ్యాంకు సెలవు ఉన్న రోజుల్లోనూ ప్రజలకు కొన్ని సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ చెల్లింపులు సాధారణంగా చేసుకోవచ్చు. ఏటీఎంల ద్వారా నగదు తీసుకోవడం కూడా సాధ్యమే.  

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వచ్చే వారం బ్యాంక్ సెలవులు

అయితే బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లి చేయాల్సిన పనులు మాత్రం సెలవు రోజుల్లో పూర్తి చేయలేరు. చెక్కుల క్లియరెన్స్, నగదు డిపాజిట్ లేదా ఇతర బ్రాంచ్ ఆధారిత సేవలు అవసరమైతే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. మీ ప్రాంతంలోని బ్యాంకు సెలవులను ఒకసారి అధికారికంగా నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే పనులను ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

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