Bank Holidays This Week: ఏప్రిల్ 2వ వారం బ్యాంక్ హాలిడేలు.. రెండు రోజులు క్లోజ్.. తేదీలు ఇవే!

Bank Holidays : ఏప్రిల్ 2026 రెండో వారంలో బ్యాంకులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఏప్రిల్ 12 వరకు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయి అన్నదాని పైన క్లారిటీ వచ్చింది. బ్యాంకు పనిలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ విషయం తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి.
ఏప్రిల్ రెండవ వారం అనగా ఈ వారం ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఏప్రిల్ 10 వరకు ఎటువంటి ప్రత్యేక సెలవులు లేవు. అయితే, వీకెండ్ కారణంగా రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. భారతదేశంలో బ్యాంకు సెలవులను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిర్ణయిస్తుంది. సాధారణంగా ప్రతి నెలలో రెండో.. నాలుగో.. శనివారాలు బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. అలాగే ప్రతి ఆదివారం కూడా బ్యాంకులకు సెలవే ఉంటుంది.

ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఏప్రిల్ 10 వరకు బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. కస్టమర్లు ఈ రోజుల్లో తమ బ్యాంకింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏప్రిల్ 11న రెండో శనివారం కావడంతో అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. వెంటనే వచ్చే రోజు ఏప్రిల్ 12 ఆదివారం కావడంతో మరో రోజు కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు.

ఈ రెండు రోజుల సెలవుల కారణంగా కొన్ని ముఖ్యమైన లావాదేవీలు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా లోన్ EMIలు, వ్యాపార చెల్లింపులు, చెక్ క్లియరెన్స్ వంటి పనులు ప్రభావితమవుతాయి. అందుకే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

నిపుణులు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం, ముఖ్యమైన లావాదేవీలను సెలవులకు ముందే పూర్తి చేయాలి. అలాగే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను ఉపయోగించడం ఉత్తమం. UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి సేవలు బ్యాంకులు మూసివున్నా అందుబాటులో ఉంటాయి.

అదేవిధంగా, NEFT, RTGS వంటి ట్రాన్సాక్షన్లు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉందని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి సమయానికి ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.

ఏప్రిల్ 2026లో బ్యాంకులు మొత్తం 14 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఇందులో పండుగలు, రెండో.. నాల్గో శనివారాలు, ఆదివారాలు కూడా ఉన్నాయి. గుడ్ ఫ్రైడే, అంబేద్కర్ జయంతి, బైసాఖీ, అక్షయ తృతీయ వంటి పండుగల కారణంగా కూడా కొన్ని రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.

