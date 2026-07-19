Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Bank Holidays: జూలై 20 నుంచి బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ముందుగానే ఈ పనులు పూర్తి చేసుకోండి.. ఎక్కడంటే!

Bank Holidays: జూలై 20 నుంచి బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ముందుగానే ఈ పనులు పూర్తి చేసుకోండి.. ఎక్కడంటే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 19, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:49 AM IST

Bank Holidays:జూలై 20 నుంచి 26 వరకు బ్యాంకులకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారు ముందుగానే సెలవుల జాబితాను చూసుకోవడం మంచిది. ఈ వారంలో కొన్ని రోజుల పాటు బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడనున్నాయి. దీంతో నగదు డిపాజిట్, చెక్కుల క్లియరెన్స్, పాస్‌బుక్ అప్‌డేట్ వంటి పనులు చేసుకునే వారు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి.

ICICI Bank Holidays1/5

జూలై 2026 బ్యాంకు సెలవులు

జూలై 20 నుంచి 26 మధ్య మొత్తం నాలుగు రోజులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ ఒకే విధంగా సెలవులు ఉండవు. కొన్ని సెలవులు రాష్ట్రాల వారీగా ఉంటాయి. మరికొన్ని దేశవ్యాప్తంగా అమల్లో ఉంటాయి. జూలై 22, బుధవారం త్రిపురలోని అగర్తలాలో ఖర్చి పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఈ సెలవు అక్కడి ప్రాంతానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.  

HDFC Bank Holidays2/5

ఈ వారం బ్యాంకు సెలవులు

జూలై 25, నాలుగో శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడతాయి. అలాగే జూలై 26 ఆదివారం వారాంతపు సెలవు కారణంగా అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతాయి. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎంల ద్వారా నగదు ఉపసంహరణ, ఆన్‌లైన్ మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ వంటి సేవలు సాధారణంగానే అందుబాటులో ఉంటాయి.  

SBI Bank Holidays3/5

ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు సెలవులు

అందువల్ల అత్యవసర చెల్లింపులు, డబ్బు బదిలీలు లేదా బిల్లుల చెల్లింపుల కోసం బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే చెక్కుల క్లియరెన్స్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్‌లు, పాస్‌బుక్ అప్‌డేట్, నగదు డిపాజిట్ వంటి పనుల కోసం మాత్రం బ్యాంకు శాఖలు తెరిచి ఉన్న రోజుల్లోనే వెళ్లాలి.  

Bank Holiday List4/5

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు సెలవులు

భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) ప్రతి సంవత్సరం బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తుంది. జాతీయ పండుగలు, రాష్ట్రాల వారీగా జరిగే పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలను బట్టి సెలవులు నిర్ణయించబడతాయి. అందువల్ల ఒక రాష్ట్రంలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటే, మరో రాష్ట్రంలో సాధారణంగా పని చేసే అవకాశం ఉంటుంది.  

Bank Holidays This Week5/5

ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు సెలవులు

కాబట్టి ఈ వారంలో బ్యాంకుకు వెళ్లే ముందు మీ ప్రాంతంలో బ్యాంకు సెలవు ఉందో లేదో ఒకసారి తప్పకుండా చెక్ చేసుకోండి. ముఖ్యమైన బ్యాంకింగ్ పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం ద్వారా చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండవచ్చు. డిజిటల్ సేవలను కూడా అవసరానికి అనుగుణంగా వినియోగించుకోవడం మంచిది.

TAGS:
Bank Holidays July 2026
bank holidays this week
Bank Holiday List
SBI Bank Holidays
HDFC bank holidays
ICICI bank holidays
PNB Bank Holidays

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. Bharatgas Lite ZIP సేవలు.. ఇక సిలిండర్ డెలివరీ మరింత ఈజీ..!!
Bharatgas Lite ZIP31 min ago
2
Ketu Nakshatra Transit33 min ago
3
Shani Effect55 min ago
4
8th Pay Commission1 hr ago
5
Shani Vakra1 hr ago