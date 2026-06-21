Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Bank Holidays: ఈవారం జూన్ 21 నుండి జూన్ 27లో వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..

Bank Holidays: ఈవారం జూన్ 21 నుండి జూన్ 27లో వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..

Written ByVishnupriya
Published: Jun 21, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:39 PM IST

Bank Holidays:బ్యాంకు ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన సమాచారం. వచ్చే వారంలో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు మూతపడనున్నాయి. దీంతో బ్యాంకుల్లో నేరుగా వెళ్లి పనులు చేసుకునే వారు ముందుగానే తమ లావాదేవీలను పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

Fourth Saturday Bank Holiday1/5

బ్యాంకులకు సెలవులు

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ప్రకటించిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం, జూన్ 26 నుంచి జూన్ 28 వరకు అనేక ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఈ కారణంగా నగదు డిపాజిట్, చెక్ క్లియరెన్స్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్‌లు వంటి కొన్ని సేవలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది.  

Muharram Bank Holiday2/5

ఆర్బీఐ సెలవుల జాబితా

జూన్ 26న మొహర్రం సందర్భంగా పలు నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాల నేపథ్యంలో ఆ రోజు బ్యాంకులు మూసివేయనున్నారు. అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే విధంగా ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఇది వర్తించే అవకాశం ఉంది.  

Banks Closed June 263/5

జూన్ 26 బ్యాంక్ హాలిడే

అదే విధంగా జూన్ 27న నాలుగో శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు పనిచేయవు. ప్రతి నెలలో రెండో మరియు నాలుగో శనివారాలు బ్యాంకులకు అధికారిక సెలవులుగా ఉంటాయి. జూన్ 28న ఆదివారం కావడంతో అన్ని బ్యాంకులు సాధారణంగా మూసివేయబడతాయి. దీంతో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలు పరిమితంగా ఉండనున్నాయి.  

RBI Bank Holidays4/5

మొహర్రం సెలవు

ఈ నేపథ్యంలో ఖాతాదారులు బ్యాంకులకు సంబంధించిన అత్యవసర పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగదు అవసరాలు, చెక్కుల జమ, రుణ చెల్లింపులు వంటి పనులను ఆలస్యం చేయకుండా చూసుకోవాలి.  

Bank Holiday Alert5/5

నాలుగో శనివారం బ్యాంక్ సెలవు

అయితే ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు, యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి డిజిటల్ సేవలను వినియోగించి చాలా వరకు లావాదేవీలు సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు. ప్రాంతానుసారం బ్యాంకు సెలవులు మారే అవకాశం ఉన్నందున, ఖాతాదారులు తమ బ్యాంకు అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా సమీప శాఖను సంప్రదించి సెలవుల వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఇబ్బందులను నివారించుకోవచ్చు.

TAGS:
Bank Holidays June 2026
Bank Holiday Alert
RBI Bank holidays
Banks Closed June 26
Muharram bank holiday
fourth Saturday bank holiday

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శని వక్రగతితో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు.. అదృష్టం పట్టబోయే ఆ 4 రాశులు ఇవే!
Shani Vakragati Effect4 min ago
2
Roja Movie Madhubala13 min ago
3
Snake Video40 min ago
4
Maruti Suzuki Swift used car sales India51 min ago
5
khammam1 hr ago