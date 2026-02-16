Bank Holidays: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..!

Banks Closed
దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన సమాచారం వచ్చింది. వచ్చే వారం దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాలలో బ్యాంకు శాఖలు మూడు రోజులు మూసివేయబడనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకటించిన అధికారిక సెలవుల జాబితా ప్రకారం ఫిబ్రవరి 18, 19, 20 తేదీల్లో ఆయా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి
.
ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ బుధవారం. ఈ రోజున టిబెటన్ నూతన సంవత్సరం అయిన “లోసర్” పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా సిక్కిం రాష్ట్రంలో అన్ని బ్యాంకు శాఖలకు సెలవు ప్రకటించారు. అక్కడి ప్రజలు ఈ పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అందుకే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు బ్యాంకులు కూడా మూసివేస్తారు.
ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ గురువారం. ఈ రోజున ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలో ఈ రోజును ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. ఈ కారణంగా మహారాష్ట్ర రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ముంబై, పుణె, నాగ్పూర్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని బ్యాంకు బ్రాంచీలు కూడా ఈ రోజున పని చేయవు.
ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ శుక్రవారం. ఈ రోజున రాష్ట్ర దినోత్సవం లేదా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మరియు మిజోరాం రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు బ్యాంకులు కూడా మూసివేస్తారు.
ఈ మూడు రోజులు వరుసగా బ్యాంకులు మూసివుండటంతో, ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ఖాతాదారులు ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని బ్యాంకు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. బ్యాంకులకు వెళ్లి చేయాల్సిన చెక్ క్లియరెన్స్, నగదు డిపాజిట్, డ్రాఫ్ట్ వంటి పనులను సెలవుల ముందు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
అయితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంకుల ఫిజికల్ బ్రాంచీలు మూసివున్నప్పటికీ..ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్స్, యూపీఐ లావాదేవీలు, ఏటీఎంల ద్వారా నగదు ఉపసంహరణ, బ్యాలెన్స్ చెక్ వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఖాతాదారులు సెలవుల తేదీలను గుర్తుంచుకుని, అవసరమైన పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.