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Bank Holiday: జూన్ 29 నుంచి జూలై 5 వరకు బ్యాంకులకు సెలవు ఎప్పుడంటే..?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:12 PM IST

Bank Holiday: జూన్ 29 నుంచి జూలై 5, 2026 మధ్య బ్యాంకులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారం బయటకు వచ్చింది. ఈ వారం దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు పనిచేసే రోజుల గురించి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్‌బీఐ) హాలిడే క్యాలెండర్‌లో వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.

HDFC Bank Holiday1/5

బ్యాంకు సెలవులు 2026

ఈ వారం జూలై 5, ఆదివారం మాత్రమే దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులకు సాధారణ వారాంతపు సెలవు ఉంటుంది. దీనివల్ల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ), హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా సహా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల శాఖలు మూసివేయబడతాయి.  

SBI Bank Holiday2/5

ఈ వారం బ్యాంకు సెలవులు

జూన్ 29 నుంచి జూలై 5 మధ్య ఆర్‌బీఐ ప్రకటించిన ప్రత్యేక ప్రాంతీయ లేదా జాతీయ బ్యాంక్ సెలవులు ఏవీ లేవు. కాబట్టి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు అన్ని బ్యాంకు శాఖలు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి.  

July 5 Bank Holiday3/5

ఆర్‌బీఐ హాలిడే లిస్ట్

బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లి చెక్కుల క్లియరెన్స్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, నగదు డిపాజిట్, లాకర్ సేవలు లేదా ఇతర డాక్యుమెంట్ సంబంధిత పనులు చేయాలనుకునే వారు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఆదివారం బ్యాంకులు మూసి ఉండటంతో ఆ రోజు ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు.  

RBI Bank Holiday List4/5

జూలై 5 బ్యాంకు సెలవు

అయితే బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉన్నా కూడా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతాయి. యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు సాధారణంగానే పనిచేస్తాయి. అలాగే నెఫ్ట్, ఆర్‌టీజీఎస్ ద్వారా నిధుల బదిలీ, విద్యుత్ బిల్లుల చెల్లింపులు, మొబైల్ రీచార్జ్‌లు, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చెల్లింపులు కూడా చేసుకోవచ్చు.  

Bank Holiday This Week5/5

ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు సెలవు

జూలై నెలలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల కారణంగా బ్యాంకులకు ప్రాంతీయ సెలవులు ఉంటాయి. ఇవి ఆయా రాష్ట్రాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. అలాగే ప్రతి ఆదివారం, రెండో శనివారం, నాలుగో శనివారం దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు కొనసాగుతుంది. అందువల్ల బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లే ముందు మీ ప్రాంతంలో ఆ రోజు సెలవు ఉందో లేదో ఆర్‌బీఐ హాలిడే క్యాలెండర్ లేదా సంబంధిత బ్యాంకు శాఖ ద్వారా ఒకసారి నిర్ధారించుకోవడం మంచిది. ఇలా ముందస్తు ప్రణాళికతో బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు.

TAGS:
Bank Holidays 2026
Bank Holiday This Week
RBI Bank Holiday list
July 5 Bank Holiday
SBI bank holiday
HDFC bank holiday

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