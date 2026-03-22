Bank Holiday: మార్చి 23 నుంచి మార్చి 29 వరకు.. ఈ వారంలో బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ఎప్పుడంటే..!

Bank Holidays This Week: మార్చి నెలలో బ్యాంక్ సెలవులు కస్టమర్లకు చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా డబ్బు పనులు ప్లాన్ చేసుకునే వారికి ఇవి ముందే తెలుసుకోవడం అవసరం. 2026 మార్చి 23 నుంచి 29 వరకు దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు నాలుగు రోజులు మూసివేయబడతాయి. ఈ సెలవులు పండుగలు మరియు వారాంతపు రోజులు కలిపి వస్తాయి.
ఈ కాలంలో ముఖ్యమైన పండుగలు కూడా ఉన్నాయి. మార్చి 26న శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా కొన్ని నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. మార్చి 27న కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరోసారి శ్రీరామ నవమి (చైతే దసైన్) కారణంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఇవి రాష్ట్రానికొక విధంగా ఉండవచ్చు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సెలవుల వివరాలు ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది.
మార్చి 28న నాల్గవ శనివారం ఉంటుంది. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. తర్వాతి రోజు మార్చి 29 ఆదివారం కావడంతో ఇది సాధారణ సెలవు. దీంతో మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకు సేవలు బ్రాంచ్ స్థాయిలో అందుబాటులో ఉండవు.
భారతదేశంలో బ్యాంక్ సెలవులు రాష్ట్రానికొక విధంగా మారుతూ ఉంటాయి. స్థానిక పండుగలు, ప్రాంతీయ వేడుకలు ఆధారంగా ఈ సెలవులు నిర్ణయించబడతాయి. అయితే ప్రతి నెల రెండో మరియు నాల్గవ శనివారం, అలాగే అన్ని ఆదివారాలు బ్యాంకులకు తప్పనిసరి సెలవులు ఉంటాయి.
బ్యాంకులు మూసివేసినా, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం ఎప్పటిలాగే పనిచేస్తాయి. యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా డబ్బు పంపడం, తీసుకోవడం వంటి పనులు సులభంగా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏటీఎంల ద్వారా నగదు ఉపసంహరణ కూడా కొనసాగుతుంది.
కస్టమర్లు అత్యవసర పనులు ఉంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన పనులు ఉంటే సెలవులకు ముందు పూర్తి చేయాలి. దీని వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.