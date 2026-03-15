Bank Holiday: మార్చి 16 నుంచి మార్చి 22 వారంలో.. బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ఎన్ని రోజులంటే..!

Bank Holidays This Week: భారతదేశంలో వచ్చే వారం బ్యాంకులకు పలు రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించిన క్యాలెండర్ ప్రకారం మార్చి 16 నుంచి మార్చి 22 వరకు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మొత్తం ఐదు రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. వీటిలో పండుగలతో పాటు వారాంతపు సెలవులు కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల బ్యాంకు పనులు చేసుకోవాల్సిన వారు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఈ నెలలో మొత్తం 18 రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయని ఆర్బీఐ తెలిపింది. ఇందులో రెండో శనివారం, నాల్గవ శనివారం, అలాగే ప్రతి ఆదివారం కూడా సెలవులు ఉంటాయి. అయితే ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒకేలా సెలవులు ఉండవు. స్థానిక పండుగలు మరియు ప్రాంతీయ అవసరాలను బట్టి సెలవులు మారుతూ ఉంటాయి.

మార్చి 17న షబ్-ఇ-ఖదర్ సందర్భంగా జమ్మూ మరియు శ్రీనగర్ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఈ రోజు ఇతర రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి.  

మార్చి 19న గుడి పడ్వా, ఉగాది, తెలుగు నూతన సంవత్సరం, నవరాత్రి మొదటి రోజు వంటి పండుగల కారణంగా పలు నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, ముంబై, నాగపూర్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.

మార్చి 20న ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ సందర్భంగా కొచ్చి, తిరువనంతపురం, విజయవాడ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అలాగే మార్చి 21న కూడా రంజాన్ ఈద్ కారణంగా దేశంలోని అనేక నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.  

మార్చి 22 ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఇది సాధారణ వారాంతపు సెలవు.

బ్యాంకులు మూసివేయబడిన రోజుల్లో కూడా ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. కస్టమర్లు యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్‌లు లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా డబ్బు పంపడం, స్వీకరించడం వంటి లావాదేవీలు చేయవచ్చు. అలాగే ఏటీఎంల ద్వారా నగదు ఉపసంహరణ కూడా చేయవచ్చు. అందువల్ల బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్న పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ప్రత్యేకంగా ఉగాది మరియు ఈద్ పండుగల కారణంగా వచ్చే వారం బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు ఉండనున్నాయి.

