Bank Holidays 2026: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు శనివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా? లేదా?

Bank Holidays: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్. మీకు రేపు బ్యాంకులో పని ఉందా..? ఒకవేళ ఉంటే ముందుగా మీరు బ్యాంకులకు వెళ్లే ముందు అసలు సెలవు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. దీంతో, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే రేపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్‌లో ఉంటాయా..? లేదా..? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన సమాచారం తప్పక తెలుసుకోవాలి. రేపు బుధవారం అనగా ఫిబ్రవరి 17న బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. దానికి తగ్గట్టుగా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.  

రేపు ఏప్రిల్ నెలలో మూడవ శనివారం. ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం రెండవ మరియు నాలుగవ శనివారాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. మొదటి, మూడవ మరియు ఐదవ శనివారాల్లో బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయి. ఏప్రిల్ 18వ తేదీ రేపు నెలలో మూడవ శనివారం.. కాబట్టి అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యథావిధిగా నడవనున్నాయి.  

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి ఏడాది బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్ జారీ చేస్తుంది. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి నెల వారీగా ఉండే సెలవుల లిస్ట్ వెల్లడిస్తుంది. అయితే, ఆర్బీఐ ఆమోదించిన బ్యాంకు సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రాష్ట్రాల వారీగా వేరువేరుగా ఉంటాయి. స్థానిక పండుగలు, జయంతి, వార్షికోత్సవం సహా ఇతర ఉత్సవాల సందర్భంగా బ్యాంకులకు స్థానికంగా సెలవు ఇస్తారు.   

అయితే, ఈ సెలవుల్లో నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, మొబైల్ యాప్స్, ఏటీఎం విత్‌డ్రాల వంటి డిజిటల్ సేవలన్నీ ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్యాంకులు మూసి ఉన్నా వీటి ద్వారా ప్రజలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలు యథాప్రకారం నిర్వహించుకోవచ్చు.  

భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్‌డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది. కాబట్టి పెద్ద లావాదేవీల విషయంలో బ్యాంకు సెలవులకు అనుగుణంగా.. వినియోగదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు.  

