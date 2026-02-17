Bank Holidays 2026: కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు బుధవారం బ్యాంకులకు సెలవు..!

Bank Holidays: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్. మీకు రేపు బ్యాంకులో పని ఉందా..? ఒకవేళ ఉంటే ముందుగా మీరు బ్యాంకులకు వెళ్లే ముందు అసలు సెలవు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. దీంతో, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్లో ఉంటాయా..? లేదా..? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన సమాచారం తప్పక తెలుసుకోవాలి. రేపు బుధవారం అనగా ఫిబ్రవరి 17న బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. దానికి తగ్గట్టుగా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
రేపు ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ బుధవారం రోజున సిక్కిం రాష్ట్రంలోని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. అక్కడ రేపు టిబెటన్ నూతన సంవత్సరమైన లోసర్ను జరుపుకుంటారు. కాబట్టి కేవలం ఆ రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం బ్యాంకులకు ఎలాంటి సెలవు లేదు.. యథావిధిగా నడవనున్నాయి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి ఏడాది బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్ జారీ చేస్తుంది. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి నెల వారీగా ఉండే సెలవుల లిస్ట్ వెల్లడిస్తుంది. అయితే, ఆర్బీఐ ఆమోదించిన బ్యాంకు సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రాష్ట్రాల వారీగా వేరువేరుగా ఉంటాయి. స్థానిక పండుగలు, జయంతి, వార్షికోత్సవం సహా ఇతర ఉత్సవాల సందర్భంగా బ్యాంకులకు స్థానికంగా సెలవు ఇస్తారు.
అయితే, ఈ సెలవుల్లో నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, మొబైల్ యాప్స్, ఏటీఎం విత్డ్రాల వంటి డిజిటల్ సేవలన్నీ ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్యాంకులు మూసి ఉన్నా వీటి ద్వారా ప్రజలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలు యథాప్రకారం నిర్వహించుకోవచ్చు.
భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది. కాబట్టి పెద్ద లావాదేవీల విషయంలో బ్యాంకు సెలవులకు అనుగుణంగా.. వినియోగదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు.