  • Bank Locker Rule: బ్యాంక్‌ లాకర్‌ నుంచి బంగారం మాయమైందా? RBI గైడ్‌లైన్స్‌ ప్రకారం బాధ్యత ఎవరిది?

Bank Locker Rule: బ్యాంక్‌ లాకర్‌ నుంచి బంగారం మాయమైందా? RBI గైడ్‌లైన్స్‌ ప్రకారం బాధ్యత ఎవరిది?

Bank Locker Rule If Jewellery Stolen:  సాధారణంగా బ్యాంకుల్లో అందరూ డబ్బులు ఖాతాల్లో దాచి పెట్టుకుంటారు. ఇక బ్యాంకు లాకర్‌లో విలువైన వస్తువులను దాచి పెట్టుకోవడం అలవాటు. ఇలా గోల్డ్‌, బిస్కెట్స్‌, సిల్వర్‌ ఇతర విలువైన వస్తువులను ఏళ్లపాటు దాచిపెట్టుకుంటారు.  ప్రధానంగా ఇంట్లో ఉంటే దొంగలు భయం వల్ల ఇలా బ్యాంకు లాకర్లలో ఈ విలువైన వస్తువులను దాచిపెట్టడం అలవాటు. అయితే ఒకవేళ మీ బంగారం లేదా వెండి వస్తువులు లాకర్‌ నుంచి పోగొట్టుకుంటే ఎవరు బాధ్యత వహించాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
డబ్బు, బంగారం అయినా బ్యాంకులో దాచుకోవడం అలవాటు. అక్కడ అయితే సేఫ్ గా ఉంటుందని నమ్మకం ఉంటుంది. కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక మహిళలో బంగారం బ్యాంక్‌ లాకర్‌ నుంచే దొంగిలించబడింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు బ్యాంకులో లాకర్‌లో ఉన్న గోల్డ్‌ పోగొట్టుకుంటే ఎవరిది బాధ్యత? భద్రంగా ఉండదనే ఆందోళనలో ఉంటారు.   

 లాకర్ లో ఉన్న బంగారం పోతే ఎవరిది బాధ్యత? మీ బ్యాంకు లాకర్ లో మీ బంగారం దాచి పెట్టి ఉంటే మీరు కూడా ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. లాకర్లో పోగొట్టుకున్న బంగారానికి ఎవరు బాధ్యతపై ఆర్‌బీఐ గైడ్‌లైన్స్‌ ఉన్నాయి.   

 ఈ మహిళ పోగొట్టుకున్న బంగారం ఘటన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు న్యూఢిల్లీ కీర్తి నగర్ లో చోటుచేసుకుంది. అత్త కోడళ్ళు జాయింట్ లాకర్ ఖాతాను ఓపెన్ చేశారు. అయితే వాళ్లు కొన్ని రోజుల తర్వాత తమ బ్యాంక్‌ లాకర్‌ నుంచి బంగారు జువెలరీ మిస్ అయినట్లు గుర్తించారు. అయితే నివేదికల ప్రకారం వీరి బంగారం పోయినట్లు ఏ రుజువు లేదు. అంటే లాకర్‌ బద్దలు కొట్టినట్లు గాని.. ఎలాంటి ఆనవాళ్లు కనిపించలేదు. ఆ సమయంలో లాకర్లో ఉన్న బంగారం పోతే ఏం చేయాలి ?  

 ఇలా మీరు బ్యాంకు లాకర్‌లో నుంచి బంగారం పోగొట్టుకుంటే RBI కొన్ని గైడ్లైన్స్ జారీ చేసింది. ఇవి బ్యాంకులు కూడా కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే. బ్యాంకు కస్టమర్ ఇలా ఏదైనా విలువైన వస్తువులను బ్యాంకు కోల్పోతే కచ్చితంగా అవి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. పూర్తి మొత్తంలో వాళ్లకు పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది .  

 బ్యాంకు లాకర్ లో వీళ్లు జ్యువెలరీ జమ చేసినప్పుడు కచ్చితంగా లాకర్ అగ్రిమెంట్ వారికి పూర్తిగా తెలియజేయాలి . ఒక్కోసారి బ్యాంకు ఉద్యోగుల తప్పిదాల వల్ల ఎలాంటి ఘటనలు జరగవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్‌బీఐ ఈ రూల్స్ మరి కఠినతరం చేసింది.  

బ్యాంకు ఉద్యోగుల తప్పిదం వల్ల ఇలా బ్యాంకు లాకర్లో విలువైన వస్తువులు పోగొట్టుకుంటే సదరు బ్యాంక్ పూర్తిస్థాయిలో పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా బ్యాంకు లాకర్లో దొంగతనం జరిగిన ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లేదా బిల్డింగ్ కుప్పకూలిపోయిన పూర్తిగా బ్యాంకుదే బాధ్యత.  

అయితే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటే భూకంపం ఏవైనా వరదలు వచ్చి బ్యాంకు ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినప్పుడు మాత్రం లాకర్లో ఉన్న గోల్డ్ విలువైన వస్తువులు కోల్పోతే బ్యాంకు ఈ పరిహారాన్ని చెల్లించదు. కస్టమర్ దీన్ని భరించాల్సి ఉంటుంది.

Bank locker Rules RBI guidelines on bank locker bank locker gold theft responsibility who is liable for bank locker theft

