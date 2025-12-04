Gold Rate 2026: బంగారం భవిష్యత్తు ఏంటో తేలిపోయింది.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కీలక ప్రకటన.. ఏం చెప్పిందో తెలుసా?

Bank of America Makes Key Statement On Gold Prices: 2025వ సంవత్సరంలో బంగారం ధర సుమారు 54 శాతం పెరిగింది. ఇది చరిత్రలోనే అత్యధిక ర్యాలీ అని చెప్పాలి. బంగారం ధరల పెరుగుదలకు కారణాలు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా.. డాలర్ బలహీనత, అంతర్జాతీయ డిమాండ్, అమెరికా ఆర్థిక విధానాలు, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు కారణంగా పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మొగ్గుచూపారు. ఫలితంగా బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేస్తూ సామాన్యులకు అందనంత శిఖరానికి చేరుకున్నాయి. అయితే 2026లో ధరలు మరోసారి 5,000 డాలర్లను చేరే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా చేసిన కీలక ప్రకటన పసిడి ప్రియుల్లో మరింత ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.
Gold Rate 2026: 2025వ సంవత్సరం బంగారం ధరకు ప్రత్యేక గుర్తింపు చిహ్నంగా నిలిచిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది గోల్డ్ రేట్ దాదాపు 54శాతంపైగా పెరిగింది. ఈ దశాబ్దంలోనే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుని సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. 2025 జనవరి 1వ తేదీన 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 70వేలు మాత్రమే ఉంది. కానీ అక్టోబర్ 20వ తేదీకి వచ్చే సరికి సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. అత్యంత భారీగా రూ. 1.35లక్షలకు చేరుకుంది.
ఈ భారీ పెరుగుదలకు కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న వ్యూహాత్మాక నిర్ణయాలు కారణంగా చెప్పాలి. ట్రంప్ ఇతర దేశాలపై విధించిన సుంకాలు ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లను తీవ్ర నష్టాల వైపు కదిలించాయి. ఫలితంగా పెట్టుబడిదారులు తమ ఇన్వెస్ట్ మెంట్లను స్టాక్ మార్కెట్ల నుంచి, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల నుంచి బంగారంవైపు తరలించారు. బంగారం సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనం అవ్వడం వల్ల సంక్షోభ సమయంలో ఇన్వెస్టర్ల ఆలోచనను బంగారం వైపు మార్చేలా చేసింది.
ఇక 2025లో బంగారం ధరలకు ట్రంప్ తీసుకున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతోపాటు మరికొన్ని అంశాలు కూడా దోహదపడ్డాయని చెప్పాలి. అమెరికాలో డాలర్ బలహీనత, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల పెరుగుదల, మాక్రో ఎకనామిక్స్ డేటా బంగారం డిమాండ్ ను మరింత పెరిగేలా చేశాయి. ఫలితంగా ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,200 డాలర్ల స్థాయిని దాటింది.
డిసెంబర్ లో వడ్డీ రేట్లలో 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింపు రావచ్చన్న అంచనాలు మార్కెట్ లో ఉన్నాయి. న్యూయార్క్ ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ జాన్ విలియమ్స్ ప్రకారం.. వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఆర్థిక వ్యవస్థకు స్థిరత్వం తెస్తుందని వెల్లడించారు. ఇది కూడా బంగారం ధరలపై పాజిటివ్ ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్పాలి.
ఇక బంగారం ధరల దిశపై బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది. 2026లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర సగటున 4,568 డాలర్లుగా ఉంటుందని భావించింది. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, అమెరికా ఆర్థిక విధానాల్లో ఏర్పడుతున్న అసాధారణ పరిణామాలు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్ పెరుగుదల ఇవన్నీ కలిపి 2026లో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగేందుకు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. అయితే కొద్దికాలంలోనే బంగారం ధర ఒక ఔన్స్ 5వేల డాలర్లకు కూడా చేరుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే 2025లో బంగారం ర్యాలీ అనేది హిస్టరీలోనే ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుందని చెప్పాలి. ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన ఆస్తిగా బంగారానికి మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులతోపాటు అమెరికా ఆర్థిక విధానాలు.. ఇవన్నీ కలిపి భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలను ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తాయో చెబుతున్నాయి.