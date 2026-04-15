Bank Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 104 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్.. ఏప్రిల్ 16 వరకే ఛాన్స్!

బ్యాంక్ ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BOB) గ్రూప్ హెడ్, టెరిటరీ హెడ్, డిప్యూటీ మేనేజర్ వంటి వివిధ రకాల పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దీని ద్వారా మొత్తం 104 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
అయితే వీటిలో కొన్ని ఉద్యోగాలకు 45 ఏళ్ల వయసు ఉన్న వారికి కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ మార్చి 27న మొదలైంది. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 16, 2026 వరకు ఉంది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలని భావించే అభ్యర్థులు.. భారతదేశంలోని గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా కాలేజీల నుండి బ్యాచిలర్ డిగ్రీని పూర్తి చేసి ఉండాలి. దీనితో పాటు ఆయా పోస్టులకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు మాస్టర్ డిగ్రీ లేదా మేనేజ్మెంట్లో డిప్లొమా కూడా ఉండాలి.
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కనీస వయస్సు పోస్టును బట్టి వరుసగా 24, 27, 31 సంవత్సరాలు కాగా.. గరిష్ట వయస్సు వరుసగా 35, 40, 45 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల వయో సడలింపు.. ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్ల వయో సడలింపు ఉంది.
ఇక ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకునే అభ్యర్థులు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించవలసి ఉంటుంది. జనరల్, EWS, OBC అభ్యర్థులకు రూ. 850 కాగా.. SC, ST, దివ్యాంగులకు రూ. 175గా నిర్ణయించారు.