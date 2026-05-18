Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Fd Rate Hike: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు సంచలనం.. FDలపై వడ్డీరేట్లను పెంచుతూ నిర్ణయం.. కొత్త రేట్లు ఇవే..!!

Fd Rate Hike: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు సంచలనం.. FDలపై వడ్డీరేట్లను పెంచుతూ నిర్ణయం.. కొత్త రేట్లు ఇవే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 18, 2026, 02:41 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:41 PM IST

Fd Rate Hike: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. సంక్షోభం సమయంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొత్త రేట్లు ఈ రోజు అంటే మే 18వ తేదీ సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. రూ. 3కోట్ల కంటే తక్కువ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై ఎంపిక చేసిన దీర్ఘకాలిక టెన్యూర్ల కోసం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. 

fixed deposit interest 20261/6

ఆర్బిఐ కీలక రెపోరేట్లను వరుసగా తగ్గిస్తూ వస్తున్న క్రమంలో బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతూ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఎఫ్డీలపై వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.  బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల వడ్డీ రేట్లను పెంచడంతో ఈ బ్యాంకు ఖాతాదారులు ఇక నుంచి అధిక వడ్డీని పొందుతారు. బ్యాంకు జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. 3కోట్ల లోపు ఉన్న ఎఫ్డీలపై వడ్డీ రేట్లను పెంచారు. ఈ కొత్త రేట్లు నేటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. 

Bank of India FD rates2/6

బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కానీ రెండు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న ఎఫ్డీలపై 6.5శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. 2ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కానీ 3ఏళ్ల కంటే తక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న ఎఫ్డీలపై ప్రస్తుతం 6.6శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. 3ఏళ్ల ఎఫ్డీ ఉన్న వినియోగదారులు ఇప్పుడు 6.7శాతం వడ్డీని పొందుతారు. 

bank deposit schemes3/6

అయితే సీనియర్ సిటిజన్లకు అదనంగా 50 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీ లభిస్తుందని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పేర్కొంది. ఈ ప్రయోజనం 6 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, మూడేళ్ల కంటే తక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న ఎఫ్డీలకు వర్తిస్తుంది. ఇదే కాలానికి సూపర్ సీనియర్ సిటీజన్లు అదనంగా 65 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీని పొందుతారు. 

FD maturity retur4/6

3ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న ఎఫ్డీలపై సీనియర్ సిటిజన్ కస్టమర్లు తమ సాధారణ కస్టమర్ల కంటే 75 బేసిస్ పాయింట్ల అధిక వడ్డీని పొందుతారు. సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లు 90 బేసిస్ పాయింట్ల మేర ప్రయోజనం పొందుతారు.   

fixed deposit news5/6

ప్రపంచం గందరగోళంగా ఉన్న సయమంలో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రస్తుతం తీవ్ర సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ చెరో 1శాతం క్షీణించాయి. అస్థిరంగా మారిన బంగారం మార్కెట్ పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. బంగారం, వెండి పై ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచడంతో వడ్డీ రేట్లు కూడా పెరిగాయి. 

financial planning India6/6

ఈ పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్లకు ఎఫ్డీలు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. రాబడులకు హామీ ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లకు సురక్షితంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే ఎఫ్డీల శకం తిరిగి రాబోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే యువత కూడా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల వైపు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. 

Tags:
Bank of India FD rates
FD Interest rates hike
fixed deposit interest 2026
BOI FD return
senior citizen fd rates
super senior citizen FD
Bank of India news
best FD rates India
fixed deposit investment
Safe Investment Options
FD interest update
government bank FD

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పెట్రోల్ కారును CNG ఫిట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది లాభమా..నష్టమా!

పెట్రోల్ కారును CNG ఫిట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది లాభమా..నష్టమా!

CNG Car Conversion6 min ago
2

Pune Husband Horror: మనిషి కాదు మానవ మృగం.. కొడుకును కనలేదని భార్య ప్రైవేటు పార్ట్‌ల

Pune horror12 min ago
3

ఆప్ నేత దీపక్ సింగ్లా అరెస్ట్..బీజేపీ ప్రతికార చర్య అంటున్న ఆమ్ఆద్మీ నేత అతిషీ!

Deepak Singla53 min ago
4

Bandi Bhagirath pocso case: చిక్కుల్లో బండి భగీరథ్ స్నేహితులు.. విచారణకు రంగం సిద్దం

Bandi Bhagirath pocso case53 min ago
5

ఉద్యోగులకు కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్‌లో 8వ పే కమిషన్..నెలకు రూ.69,000 డిమాండ్!

8th Pay Commission Hyderabad visit1 hr ago