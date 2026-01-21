Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు బ్యాంకుల సమ్మె.. వరుసగా 4 రోజులు మూసివేత..!

Bank Strike 4 Days Bank Holidays 2026: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు కీలక అలర్ట్. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకులు 4 రోజుల పాటు బంద్ ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెబాట పట్టనున్నారు. ఐదు రోజుల పని దినాల డిమాండ్ నేపథ్యంలో వారు ఈ సమ్మె బాట పట్టనున్నారు. అయితే దీంతో పాటు వరుసగా మరికొన్ని రోజులతో పాటు కలిపి పూర్తిగా నాలుగు రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయి.
కొన్ని రోజులుగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఐదు రోజుల పని దినాలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎన్నో రోజులుగా వాళ్ళు ఈ పని దినాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదే అమలైతే ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలు, ఆదివారాలు కూడా బ్యాంకులు బంద్. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 27వ తేదీ సమ్మెబాట పట్టనున్నారు
ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారంతో పాటు ఆదివారాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే ఇతర దేశాల్లో ఈ బ్యాంకుల పని దినాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తమకు కూడా 5 రోజుల పని దినాలు చేయాలని బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెబాట పట్టనున్నారు.
2026 జనవరి 27వ తేదీ ఆలిండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బ్యాంకులో ఉద్యోగులు సమయ పాట పట్టనున్నారు. దీనికి యూనియన్ల ఆన్లైన్ ఫ్రంట్ కూడా తెరిచాయి. సోషల్ మీడియాలో ఐదు రోజుల పనిదినాలు హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది.
బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఐదు రోజులే బ్యాంకింగ్ డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంకు యూనియన్ పిలుపునిచ్చింది. బ్యాంకు సమ్మెలో ఎస్బీఐ,పీఎన్బీ, హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసిఐసిఐ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కూడా పాల్గొనున్నాయి.
జనవరి 24వ తేదీన నాలుగో శనివారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఆ మరుసటి రోజు 25 ఆదివారం కాబట్టి ఆ రోజు కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డే దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ రోజు బ్యాంకులకు సెలవు రానుంది. దాంతో పాటు జనవరి 27వ తేదీ సమయం బాట పట్టానున్నారు
ఇలా వరుసగా నాలుగు రోజులపాటు బ్యాంకులు మూసి ఉండనున్నాయి. అయితే 28వ తేదీ బ్యాంకులు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. దీంతో పాటు ఇంటర్నెట్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏవైనా బ్యాంకింగ్ పనులు ఉంటే మాత్రం ముందుగానే చూసుకోండి. చెక్ డిపాజిట్ క్లియరింగ్, పాసుబుక్ ఎంట్రీలతో సహా వినియోగదారులు బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.