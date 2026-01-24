Bank Strike: ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు ఫెయిల్‌.. నేటి నుంచి 4 రోజుల బ్యాంక్‌ బంద్‌..!

Bank Strike 4 Days Bank Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టనున్నారు.. యునైటెడ్ ఫోరం ఫర్ బ్యాంకు యూనియన్స్ తో చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్ జరిపిన చర్చలు విఫలం కావడంతో బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టనున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో గురు, శుక్రవారం రెండు రోజులు జరిపిన చర్చలు విఫలం కావడంతో బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 27వ తేదీ దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు సమ్మె నిర్వహించనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు జనవరి 27వ తేదీ బంద్ ఉండనున్నాయి. కాబట్టి బ్యాంకు ఖాతాదారులు ఈ విషయం ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
ఇక సమ్మె విరమించుకోవాలని యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఫర్ బ్యాంకు యూనియన్స్ తో చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్ జరిపిన చర్చలు విఫలం అయ్యాయి. ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు గురు, శుక్రవారం చర్చలు జరిపినా.. సానుకూల స్పందన రాలేదు అని యూఎఫ్బీయూ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందు చెప్పిన విధంగానే జనవరి 27వ తేదీ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె చేయనున్నారు
దీంతో వరుసగా బ్యాంకులకు నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. నేడు నాలుగో శనివారం కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్. దీంతో పాటు రేపు ఆదివారం జనవరి 25వ తేదీ కూడా బ్యాంకులు దేశవ్యాప్తంగా బంద్ ఉండనున్నాయి. ఆ మరుసటి రోజు రిపబ్లిక్ డే ఆ తర్వాత స్ట్రైక్ నిర్వహించనున్నారు.
అయితే UFBU అనేది దేశంలోని 9 సంఘాల ఉమ్మడి సంస్థ. ఇందులో బిఈఎఫ్ఐ, ఏఐబీఈజీ, ఏఐబీఓసీ, ఎన్సీబీ ఉన్నాయి. అయితే బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఐదు రోజుల పని దినాల కోసం ఈ సమ్మె చేస్తున్నారు. దీనికి మరింత సమయం అవసరమని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అభిప్రాయ పడింది.
5 రోజుల పనిదినాలు అంటే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు మాత్రమే బ్యాంకుల పని చేస్తాయి. శని, ఆదివారాలు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇప్పటికే రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు ప్రతి ఆదివారాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.