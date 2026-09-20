/Bank Strike: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. వరుసగా 3 రోజులు సెలవు.. ఎస్బిఐ కీలక సూచనలు ఇవే!

Bank Strike: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన అలర్ట్. సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంక్ ఉద్యోగులు సమ్మెకు సిద్ధమవుతున్నారు. దీంతో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు బ్యాంక్ బ్రాంచ్ సేవలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్బీఐ తన కస్టమర్లకు కీలక సూచనలు చేసింది.
బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంక్ ఉద్యోగులు మరోసారి సమ్మెకు సిద్ధమవుతున్నారు. యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (UFBU) ఆధ్వర్యంలో ఈ సమ్మె జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు బ్యాంక్ ఉద్యోగులు సమ్మె చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో బ్యాంక్ బ్రాంచ్లలో సాధారణ సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఒకటైన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) తన ఖాతాదారులను అప్రమత్తం చేసింది. సమ్మె తేదీల్లో బ్రాంచ్లకు వెళ్లి చేసే కొన్ని పనులు ఆలస్యం కావచ్చని తెలిపింది. అందువల్ల అవసరమైన బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించింది.
సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు సమ్మె కారణంగా బ్యాంక్ శాఖల సాధారణ కార్యకలాపాలు ప్రభావితం కావచ్చు. ముఖ్యంగా నగదు డిపాజిట్, నగదు విత్డ్రా, చెక్ సంబంధిత పనులు, ఇతర బ్రాంచ్ సేవల్లో ఆలస్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. SBI కస్టమర్లు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, YONO, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, UPI వంటి డిజిటల్ మార్గాల ద్వారా అవసరమైన లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు.
సమ్మెకు ముందు అవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకోవాలని SBI సూచించింది. నగదు అవసరం ఉన్నవారు ముందుగానే ఏటీఎంలు లేదా ఇతర నగదు ఉపసంహరణ కేంద్రాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే అందుబాటులో ఉన్న కస్టమర్ సర్వీస్ పాయింట్లను కూడా వినియోగించుకోవచ్చని తెలిపింది.
బ్యాంక్ ఉద్యోగ సంఘాలు చాలా కాలంగా కొన్ని డిమాండ్లపై తమ ఆందోళనను కొనసాగిస్తున్నాయి. వారానికి ఐదు రోజుల పని విధానం అమలు చేయడం, బ్యాంకుల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయడం వంటి అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. పెన్షన్కు సంబంధించిన సమస్యలను కూడా ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రస్తావిస్తున్నాయి.
ఇదే విషయంపై సెప్టెంబర్ 11న కూడా దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె జరిగింది. తమ డిమాండ్లపై పరిష్కారం రాకపోవడంతో మరోసారి మూడు రోజుల సమ్మెకు పిలుపునిచ్చినట్లు సమాచారం. ఇక సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు జరిగే సమ్మె తర్వాత కూడా సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోతే అక్టోబర్ 26 నుంచి నిరవధిక సమ్మె చేపట్టే అంశాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రకటించాయి. దీంతో బ్యాంక్ ఖాతాదారులు తమకు అవసరమైన పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.