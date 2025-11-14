Bank Holiday: బ్యాంకులో పని ఉందా? రేపు బ్యాంకులు బంద్? రాష్ట్రంలో అన్ని బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయా?

Bank Will Closed Tomorrow: మీరు రేపు బ్యాంకుకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే రేపు మూడో శనివారం.. ఈ క్రమంలో బ్యాంకులు ఉంటాయో లేదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రేపు అనగా శనివారం (నవంబరు 15) బ్యాంకుకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే రేపు మూడో శనివారం.. ఈ క్రమంలో బ్యాంకులు ఉంటాయో లేదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నెలలో రెండు, నాలుగో శనివారాలు బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి.
ఈ క్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు యాథావిధిగా తెరుచుకుని కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తాయి. రేపు ఏ రాష్ట్రంలోనూ పండుగలు లేదా ఇతర ప్రభుత్వ సెలవులు లేని కారణంగా బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయి. బ్యాంకుల్లో ఏవైనా అత్యవసర పనులు ఉంటే మీరు నిశ్చింతగా వెళ్లి రావొచ్చు.
బ్యాంకు సెలవులకు RBI రూల్స్.. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) రూల్స్ ప్రకారం.. నెలలోని ప్రతి ఆదివారంతో పాటు రెండు, నాలుగో శనివారాలు అన్ని బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. దీని ప్రకారం రేపు అనగా నవంబరు 15 మూడో శనివారం కారణంగా బ్యాంకులకు ఎలాంటి సెలవులు లేవు.
నవంబర్ పండుగలన్నీ తొలి వారంలోనే.. ఈ ఏడాది దీపావళి, గోవర్ధన్, భయ్యా దూజ్, ఛత్ వంటి దేశవ్యాప్త పండుగల సందర్భంగా అక్టోబరులో అనేక సెలవులు లభించాయి. నవంబరు నెల మొదటి వారంలో ఈ సెలవులు అన్నీ ముగిశాయి. ప్రస్తుతం ఏ రాష్ట్రాల్లోనూ పండుగలు లేవు. కేవలం వారాంతాల్లోనే బ్యాంకులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు తమతమ అవసరాల కోసం బ్యాంకులకు వెళ్లొచ్చు.
నవంబర్లో రాబోయే సెలవుల జాబితా నవంబర్ 16 - ఆదివారం నవంబర్ 22 - నాలుగో శనివారం నవంబర్ 23 - ఆదివారం నవంబర్ 30 - ఆదివారం