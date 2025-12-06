All Saturdays Holiday For Banks Govt Likely To Implement 5 Day Working Week: ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా ఉండే బ్యాంకులు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉద్యోగులు కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా వారికి అద్దిరిపోయే వార్త ఇది. త్వరలోనే ఐదు రోజులే పనిదినాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దేశానికి వెన్నెముకగా ఉన్న బ్యాంకుల్లో విధులు నిర్వహించే ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పని గంటలు అధికంగా ఉండడంతోపాటు పని ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఎంత డిజిటల్ వినియోగం పెరిగినా కూడా ఉద్యోగులపై పనిభారం తగ్గకపోగా మరింత పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో 2026లో భారీ శుభవార్త ఉండబోతున్నదని వార్తలు వస్తున్నాయి.
వాస్తవంగా బ్యాంకులకు పనిదినాలు ఆదివారాలతోపాటు శనివారాలకు సెలవు ఉండేవి. ప్రతి శనివారం సగం పనిదినం ఉండేది. ఆ తర్వాత సగం రోజు సెలవును ఎత్తివేసి రెండు, నాలుగో శనివారం సెలవు ఇస్తున్నారు. ఈ సెలవులతో ఉద్యోగులకు కొంత ఊరట లభించింది. కానీ పని గంటలు పెరిగాయి. పని ఒత్తిడితో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో బ్యాంకు పని దినాలు 5 రోజులు ఉండాలని బ్యాంకు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అన్నీ శనివారాలకు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించాలని బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంఘాలు ప్రతిపాదన చేస్తున్నాయి. ఈ విషయమై జూలై 28వ తేదీన ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించిన విషయం తెలిసిందే. బ్యాంకులు ఐదు రోజుల పనిదినాలు అమలుచేసే అంశం పరిశీలిస్తున్నట్లు నాడు ప్రకటించింది.
బ్యాంకు సంఘాల ప్రతిపాదనల మేరకు వారంలో ఐదు రోజులు అంటే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయి. అన్ని శనివారాలు, ఆదివారాలు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదన అమలుచేస్తే ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి నుంచి ఊరట లభిస్తుందని బ్యాంకు సంఘాలు ఆశాభావంతో ఉన్నాయి.
బ్యాంకు ఉద్యోగులకు వారానికి ఐదు రోజుల పనిదినాలు కొత్త సంవత్సరం అంటే 2026లో అమలులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టు చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం బ్యాంకులు ఆగస్టు 2015లో అమల్లోకి వచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం పని చేస్తున్నాయి. ఆ సమయంలోనే ప్రతీ నెలా రెండు, నాల్గో శనివారాలు బ్యాంకులకు సెలవులు వచ్చాయి. మిగతా శనివారాల్లో తెరిచి ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే.
కొత్త ప్రతిపాదన అమలైతే ప్రతి శనివారం, ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు వారానికి రెండు సెలవులు అమలు చేసినా కూడా బ్యాంకు సేవలపై ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని బ్యాంకు సంఘాలతోపాటు నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి చర్చ జరుగుతున్నట్టు ఈ ప్రతిపాదన అమలువుతుందా? లేదా అనేది వచ్చే ఏడాది వరకు వేచి ఉండాల్సిందే.