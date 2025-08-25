Bank Holidays This Week: ఈవారం బ్యాంకులకు వెళ్లే వాళ్లకు అలర్ట్.. ఏకంగా నాలుగు రోజులు సెలవు..!

4 Days Bank Holidays
ఆగస్టు నెలలో ఇప్పటికే సెలవులు వెలువగా వస్తున్న తరుణంలో.. ఈ వారం ఏకంగా బ్యాంకులకు నాలుగు రోజుల సెలవులు రానున్నాయి. కాబట్టి బ్యాంకులో పని ఉండేవాళ్లు ముందుగా ఈ సెలవుల గురించి తెలుసుకోవడం ఉత్తమం. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.
ఈవారం బ్యాంకులకు ఏకంగా నాలుగు రోజులు సెలవు రానుంది.. ఆగస్టు 25 నుండి ఆగస్టు 28 వరకు.. అనేక బ్యాంకులు 4 రోజుల సెలవులను ప్రకటించాయి. ఈ సెలవులు ప్రాంతాలను బట్టి ఉండనున్నాయి. కాబట్టి మీ ప్రాంతంలో బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయో లేదో ముందుగా తెలుసుకోండి.
గువాహాటీలో శ్రీమంత సాంకర్దేవ తిరోభవం సందర్భంగా.. బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ముంబై, బెలాపూర్, నాగపూర్, భువనేశ్వర్, చెన్నై, హైదరాబాద్, విజయవాడ, పణజి నగరాలలో గణేశ్ చతుర్థి..సమ్వత్సరి సందర్భంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
భువనేశ్వర్, పణజి నగరాలలో గణేశ్ చతుర్థి (రెండవ రోజు) ..నుఆఖై కారణంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ఈ సెలవులు ఎక్కువగా ప్రాంతీయమైనవి కావడం వలన.. ఇవన్నీ కూడా స్థానిక పండుగలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి మీ ప్రాంతంలో సెలవులు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇక అంతే కాకుండా..భారతదేశంలో బ్యాంకులు ప్రతి ఆదివారం.. నెలలో రెండవ, నాలుగవ శనివారం సెలవు ఉంటుంది. కాబట్టి..ఈ నెలలో 29 (శనివారం) నాలుగవ శనివారం సెలవు, 30 (ఆదివారం) ఆదివారం సెలవు గా ఉంటాయి.
బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా..ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్లు, యుపిఐ లావాదేవీలు, ఎటిఎం విత్ రావాల్ వంటి డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు కొనసాగుతాయి. అందువల్ల, మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్లు చేయడం, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయడం, డబ్బు బదిలీ చేయడం వంటి కార్యాల ను ఏ సమయంలోనైనా చేసుకోవచ్చు.