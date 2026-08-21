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బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్.. ఆగస్టు 21 నుండి 31 వరకు ఆరు రోజులు బ్యాంకులు క్లోజ్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 21, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:06 AM IST

ఆగస్టు చివరి 10 రోజుల్లో బ్యాంకులకు వరుసగా సెలవులు రానున్న నేపథ్యంలో, ఖాతాదారులు ముందుగానే తెలుసుకొని బ్యాంకులకు వెళ్లాలి, లేనిపక్షంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ప్రధానంగా ఆగస్టు 21వ తేదీ నుండి 31వ తేదీ వరకు మొత్తం ఆరు రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి. అవి ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉన్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Reserve Bank Of India1/5

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

బ్యాంకులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కేటాయించిన సెలవులతో పాటు, కొన్ని స్థానిక పండుగలకు కూడా సెలవులు ఉంటాయి. దీని ప్రకారం ప్రతి నెల రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు, ఆదివారాలు, కొన్ని ప్రత్యేక దినాల్లో కూడా బ్యాంక్ బ్రాంచీలు మూసివేసి ఉంటాయి.  

Banks Closed2/5

బ్యాంకులు బంద్

అయినప్పటికీ, ఆగస్టు చివరి పది రోజుల్లో మొత్తం ఆరు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆగస్టు 21వ తేదీన వరలక్ష్మి వ్రతం ఉన్నప్పటికీ ఆ రోజు సెలవు లేదు, కానీ 22, 23వ తేదీల్లో బ్యాంకులు మూసివేసి ఉన్నాయి. ఈరోజు నాలుగో శనివారం, ఆదివారం కావడంతో వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.  

Onam Festival3/5

ఓనం పండుగ

సాధారణంగా ప్రతి ఆదివారంతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంక్ బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరిగి సోమవారం మాత్రమే బ్యాంకులు తెరుచుకుంటాయి. దీనితో పాటు ఆగస్టు 25వ తేదీ మంగళవారం మిలాద్-ఉన్-నబి సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. కేరళలో అదే రోజు ఓనం పండుగ కావడంతో అక్కడ కూడా బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి.  

Bank Closed In Telugu States 20264/5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్ 2026

అదేవిధంగా, మిలాద్-ఉన్-నబి కారణంగా ఆగస్టు 26వ తేదీన మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, జమ్మూ కాశ్మీర్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, కేరళ, బీహార్, ఛత్తీస్‌గఢ్ వంటి ప్రాంతాలలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

Rakshabandhan Banks closed5/5

రక్షాబంధన్ బ్యాంకులు బంద్

మళ్ళీ ఆగస్టు 28వ తేదీన రక్షాబంధన్ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆగస్టు 29వ తేదీన బ్యాంకులు పని చేస్తాయి. కానీ 30వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి.

TAGS:
bank holidays august 2026 india
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