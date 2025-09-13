Bank Holidays: బ్యాంకుకి ఏకంగా 8 రోజులు సెలవలు.. వినియోగదారులకు అలర్ట్..!

Bank Holidays Alert : బ్యాంకులో పని ఉందే వినయోగదారులకు అలర్ట్. బ్యాంకులకు ఏకంగా 8 రోజులు సెలవులు ఉందనున్నాయి. కాబట్టి వినయోగదారులు ముందుగా జాగ్రత్త తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఇంతకీ ఈ సెలవులు ఎప్పుడూ.. అలానే ఎందుకు అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
బ్యాంకు వినియోగదారులు ముందుగా తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఏకంగా.. రేపటి నుంచి సెప్టెంబర్ నెల మొత్తం పైన 8 రోజులు వివిధ రాష్ట్రాలలో.. బ్యాంకులకు సెలవులు ఉందనున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 22 ...నవరాత్రి స్థాపన సందర్భంగా జైపూర్లో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ తరువాత సెప్టెంబర్ 23.. మహారాజా హరి సింగ్ జీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జమ్ము, శ్రీనగర్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
ఇక సెప్టెంబర్ 29.. మహా సప్తమి/దుర్గా పూజ సందర్భంగా అగర్తలా, గ్యాంగ్టక్, కోల్కతాలో బ్యాంకులు సెలవి ఉందని ఉన్నాయి.
సెప్టెంబర్ 30.. మహా అష్టమి/దుర్గా.. సందర్భంగా ఇంఫాల్, జైపూర్, గౌహతి,అగర్తలా, భువనేశ్వర్, కోల్కతా, పాట్నా, రాంచీలో బ్యాంకులకు సెలవు రానున్నాయి.
ఇవి కాకుండా ప్రతి 21,28.. ఆదివారం కావున అలానే 27 4వ శనివారం కావడంతో.. ఆ రోజుల్లో అన్ని రాష్ట్రాలకు బ్యాంకుల సెలవు ఉందనుంది. ఇక ఇవన్నీ కలిపితే.. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన ప్రకారం.. వివిధ రాష్ట్రాల్లో.. మొత్తం 8 రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.