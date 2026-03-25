Bank Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌! రేపటి నుంచి 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!

Banks Closed For Four Days From March 26th To 29th Here Full Details: బ్యాంకు వినియోగదారులకు భారీ అలర్ట్. ఇప్పటికే భారీ సెలవులు రాగా.. తాజాగా మరోసారి బ్యాంకులకు భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంక్లు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇంతకీ ఎప్పుడు? ఎక్కడ? ఎందుకు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకుల సెలవులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ముందే నిర్ణయించి ఉంటుంది. బ్యాంకుల సెలవుల క్యాలెండర్కు అనుగుణంగా బ్యాంకులకు నాలుగు రోజుల సెలవులు వస్తున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకు శాఖలు మార్చి 26 నుంచి మార్చి 29వ తేదీ వరకు బ్యాంకులు మూసి ఉండనున్నాయి.
పండుగలు, వారాంత సెలవులు, జాతీయ పండుగలు ఉన్న సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. సెలవుల నేపథ్యంలో వినియోగదారులు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయాలను ఉపయోగించుకోవాలి.
శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు అనేది సందిగ్ధంలో ఉండగా.. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మార్చి 26వ తేదీన, మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో మార్చి 27వ తేదీన శ్రీ రామ నవమి జరుగుతోంది. శ్రీరామనవమి మార్చి 26వ తేదీన చేసుకుంటున్న గుజరాత్, మిజోరాం, మహారాష్ట్ర, చండీగఢ్, ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్, ఉత్తర ప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
శ్రీరామ నవమిని తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, సిక్కిం, బీహార్ రాష్ట్రాలు మార్చి 27వ తేదీన జరుపుకుంటుండడంతో శుక్రవారం బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. ఇక తర్వాత మార్చి 28, 29 వారంతపు సెలవులు వచ్చాయి.
మార్చి 28వ తేదీ నాలుగో శనివారం, 29 ఆదివారం కావడంతో ఆ రెండు రోజులు సాధారణ సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఈ రెండు రోజులు భారతదేశవ్యాప్తంగా అన్నీ బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటుండడంతో వినియోగదారులు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్లు, ఏటీఎంలా ద్వారా తమ ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు.