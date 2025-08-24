Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..

Bappam Telugu Tv: IBomma గురించి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు.. అయితే గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఈ వెబ్సైట్కు సంబంధించిన డొమైన్తో పాటు పేర్లు కూడా మారుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు బప్పం టీవీ దేవ్ అనే డొమైన్తో కొనసాగుతోంది.
Ibomma.Com To Bappam Telugu Tv: తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు ఐ బొమ్మ అనేది ఒక సుపరిచితమైన పేరు.. ఇది ఆన్లైన్లో సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లను ఉచితంగా అందించే ఆన్లైన్ వెబ్సైట్.. ఇది 2021 సంవత్సరం నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనూహ్యమైన ప్రాచుర్యాన్ని సంపాదించుకుంది. ఎప్పటికప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలవుతున్న సినిమాలను తమ వెబ్సైట్లో ఫ్రీగా స్ట్రీమింగ్ చేస్తూ తమదైన శైలిలో ముద్ర వేసుకుంది.
అంతేకాకుండా థియేటర్లలో విడుదలైన కొద్ది రోజులకే ఐ బొమ్మలో అందుబాటులోకి వస్తాయి. చాలామంది ప్రేక్షకులు దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని థియేటర్లకు వెళ్లేందుకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపడం లేదు. అయితే సినిమా నిర్మాతలు ఈ వెబ్సైట్పై ఎన్నోసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పటికీ వెబ్సైట్ పేర్లు మార్చుకుంటూనే కొత్త కొత్త సినిమాలను స్ట్రీమింగ్ చేస్తూ వస్తోంది.
కొన్ని రకాల ప్రీమియం వెబ్ సిరీస్ లతోపాటు కొత్త కొత్త సినిమాలను ఉచితంగా అందించడంతో చాలామంది యువత ఇందులో సినిమాలు చూసేందుకు అలవాటు పడ్డారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే యువత ఈ వెబ్సైట్లో ఎక్కువగా సినిమాలు చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఒకవైపు సినిమా టికెట్ల ధరలతో పాటు ఆన్లైన్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ల సబ్స్క్రిప్షన్ ధరలు కూడా పెరగడంతో చాలామంది ఈ ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్లో సినిమాలు చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ వెబ్సైట్ గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి డొమైన్ పేర్లలో మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ వస్తోంది.
గతంలో ఐబొమ్మ వెబ్సైట్ డొమైన్ కేవలం ఐ బొమ్మ డాట్ కామ్ అనే పేరుతో నడిచేది. కానీ పోను పోను ఈ వెబ్సైట్ డొమైన్ Bappam TVగా మారింది. ఓ ఏడాది పాటు ఇలాగే కొనసాగి.. చివరికి బప్పం దేవ్ అనే డొమైన్ తో ఇటీవలే ప్రత్యక్షమైంది. ఇలా ఎప్పటికప్పుడు డొమైన్లను మార్చుతూ సినిమాలను అప్లోడ్ చేస్తున్నారు.
సాధారణంగా ఇలా డొమైన్లను మార్చుతూ.. సినిమాలను అప్లోడ్ చేసే వెబ్సైట్లో మూవీలను చూడడం చాలా ప్రమాదకరం. అంతేకాకుండా ఇందులో నుంచి సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మరింత ప్రమాదకరమని కొంతమంది టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వెబ్సైట్లో నుంచి సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వల్ల డేటా చోరీ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయట.
అలాగే ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ల నుంచి సినిమాలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వల్ల సైబర్ అటాక్ జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మొబైల్ మొత్తం హ్యాకై బ్యాంకు ఖాతాల్లో నుంచి డబ్బులు కూడా చోరీ అవ్వచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.