Megna Mukherjee: సౌరభ్ గంగూలీతో యాడ్‌తో క్రేజ్.. 'బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా'తో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..!

Megna Mukherjee: మేఘనా ముఖర్జీ.. మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్‌గా నిలిచిన ఈ బ్యూటీ.. టీమిండియా దిగ్గజ మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీతో ఓ యాడ్‌లో నటించి దేశవ్యాప్తంగా పేరు గుర్తింపుతెచ్చుకుంది. ఆ యాడ్‌లో మోనా డార్లింగ్ అనే పాత్రతో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ భామ ఆటిట్యూడ్ స్టార్ బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీతో టాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 
 
1 /5

బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో బుజ్జమ్మ పాత్రలో మేఘనా ముఖర్జీ నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.  

2 /5

చంద్రహాస్‌తో పోటీ పడి మరి మేఘనా నటించడం విశేషం. పల్లెటూరి అమ్మాయిగా ఎమోషన్స్‌ సీన్స్‌లో తన యాక్టింగ్‌తో మెప్పించింది.   

3 /5

కోల్‌కతాలో జన్మించిన ఈ బ్యూటీ.. ముంబైలో పెరిగింది. టైటాన్, పాంటలూన్స్ వంటి బ్రాండ్లకు మోడలింగ్ చేసిన మేఘనా.. క్లాసికల్ జాజ్ డ్యాన్సర్‌లో కూడా శిక్షణ తీసుకుంది.  

4 /5

మరోవైపు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది మేఘనా. హాట్ హాట్ ఫొటోలతో కుర్రకారుకు మత్తెక్కిస్తోంది.  

5 /5

తొలి సినిమాతోనే నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ అందాల భామ.. బరాబర్ స్టార్‌ నటిగా మారుతుందో చూడాలి.   

