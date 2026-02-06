Megna Mukherjee: మేఘనా ముఖర్జీ.. మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్గా నిలిచిన ఈ బ్యూటీ.. టీమిండియా దిగ్గజ మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీతో ఓ యాడ్లో నటించి దేశవ్యాప్తంగా పేరు గుర్తింపుతెచ్చుకుంది. ఆ యాడ్లో మోనా డార్లింగ్ అనే పాత్రతో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ భామ ఆటిట్యూడ్ స్టార్ బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీతో టాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో బుజ్జమ్మ పాత్రలో మేఘనా ముఖర్జీ నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.
చంద్రహాస్తో పోటీ పడి మరి మేఘనా నటించడం విశేషం. పల్లెటూరి అమ్మాయిగా ఎమోషన్స్ సీన్స్లో తన యాక్టింగ్తో మెప్పించింది.
కోల్కతాలో జన్మించిన ఈ బ్యూటీ.. ముంబైలో పెరిగింది. టైటాన్, పాంటలూన్స్ వంటి బ్రాండ్లకు మోడలింగ్ చేసిన మేఘనా.. క్లాసికల్ జాజ్ డ్యాన్సర్లో కూడా శిక్షణ తీసుకుంది.
మరోవైపు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్గా ఉంటోంది మేఘనా. హాట్ హాట్ ఫొటోలతో కుర్రకారుకు మత్తెక్కిస్తోంది.
తొలి సినిమాతోనే నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ అందాల భామ.. బరాబర్ స్టార్ నటిగా మారుతుందో చూడాలి.