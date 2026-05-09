Barabar Premistha Movie: బుల్లితెర మెగాస్టార్గా పేరుగాంచిన ప్రభాకర్ కొడుకు చంద్రహాస్ ఆటిట్యూడ్ స్టార్గా అందరికీ సుపరిచితమే. అతడు నటించిన బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ తాజాగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చింది. మే 8 నుంచే ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఎలాంటి ముందస్తు అనౌన్స్మెంట్ లేకుండా సడెన్గా.. అది కూడా థియేటర్లలో రిలీజైన మూడు నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది.
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన రీసెంట్ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్గా నటించింది. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు.
థియేటర్లో విడుదలైన 3 నెలల రీసెంట్గానే ఓటీటీలోకి వచ్చింది. అమెజాన్ ప్రైమ్లో ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సినిమా రిలీజ్ సమయంలో ఓ పెద్ద దుమారమే రేగింది. అప్పట్లో మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చంద్రహాస్ ఓ బూతు పాట పాడాడు.
గుంజి గుంజి అంటూ సాగిన ఆ పాట సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయింది. దీంతో అతనిపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. మొత్తం బూతులు ఉన్న అలాంటి పాటను పబ్లిగ్గా పాడటమేంటని చాలా మంది విమర్శించారు. అంతేకాకుండా ఈ పాటపై పోలీసులు కేసు కూడా నమోదు చేశారు.
ఈ వివాదంతోనే బరాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమాకు కాస్త ప్రమోషన్ లభించింది. కానీ థియేటర్లలో రిలీజైన తర్వాత మూవీ అనుకున్నంత హిట్ అయితే రాలేదు. మరి ఇప్పుడు ఓటీటీలో అయినా ఆదరణ లభిస్తుందో లేదో చూడాలి.
ఈ సినిమాలో మురళీధర్ గౌడ్, లక్ష్మణ్ మీసాల, మధునందన్, అభయ్ నవీన్, రాజశేఖర్ అనింగి, డాక్టర్ భతిని, కీర్తిలతా గౌడ్, సునీత మనోహర్ ఇతర ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ మూవీకి కథని ఎంఏ తిరుపతి, మాటలు రమేష్ రాయ్ అందించారు. వైఆర్ శేఖర్ కెమెరామెన్గా, ఆర్ఆర్ ద్రువన్ సంగీత దర్శకుడిగా పని చేశారు, బొంతల నాగేశ్వర రెడ్డి ఎడిటర్గా వర్క్ చేశారు.