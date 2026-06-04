/Barley vs Sugar Cane Juice: వేసవి వ్యర్థాలను తరిమికొట్టే బెస్ట్ డ్రింక్ ఏది?

Barley vs Sugar Cane Juice:వేసవి కాలంలో మండే ఎండల కారణంగా శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగడం సహజం. అధిక వేడి వల్ల డీహైడ్రేషన్, నీరసం, తలనొప్పి, ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు చాలా మందిని వేధిస్తుంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శరీరాన్ని చల్లబరచేందుకు చాలామంది సహజ పానీయాలను ఆశ్రయిస్తారు. వాటిలో ముఖ్యంగా బార్లీ నీరు, చెరకు రసం ఎక్కువగా వినియోగించే డ్రింక్స్. అయితే ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యపరంగా ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరమో తెలుసుకోవడం అవసరం.
బార్లీ నీరు మన పూర్వీకుల కాలం నుంచి ఉపయోగిస్తున్న ఆరోగ్యకరమైన పానీయం. బార్లీ గింజలను ఉడికించి తయారు చేసే ఈ నీటిలో పీచు పదార్థాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే బీటా గ్లూకాన్ శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేయడంలో, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
బార్లీ నీరు మూత్ర విసర్జనను సాఫీగా చేసి శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో తోడ్పడుతుంది. అలాగే ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
మరోవైపు చెరకు రసం తక్షణ శక్తిని అందించే సహజ పానీయంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో సహజ చక్కెరలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఎండలో ఎక్కువసేపు గడిపినప్పుడు లేదా శారీరక శ్రమ తర్వాత చెరకు రసం తాగితే శరీరానికి వెంటనే శక్తి అందుతుంది. వడదెబ్బ నుంచి కోలుకోవడంలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
అయితే ఈ రెండు పానీయాల మధ్య ఎంపిక వ్యక్తిగత అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు, మధుమేహం ఉన్నవారు లేదా తరచూ ఎసిడిటీతో బాధపడేవారు బార్లీ నీటిని ఎంచుకోవడం మంచిది. ఇది తక్కువ కేలరీలతో శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. ఇక తీవ్ర అలసట, నీరసం ఉన్నప్పుడు తక్షణ శక్తి కోసం చెరకు రసం మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది.
మొత్తానికి వేసవిలో ప్రతిరోజూ తీసుకునే ఆరోగ్యకరమైన పానీయంగా బార్లీ నీరు ఉత్తమం. అయితే అవసరమైనప్పుడు చెరకు రసాన్ని కూడా పరిమితంగా తీసుకోవచ్చు. ఈ రెండు పానీయాలు కూడా శరీరాన్ని చల్లబరచడంలో తమదైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆరోగ్య పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.