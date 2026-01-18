English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Basant Panchami 2026: వసంత పంచమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆ రోజున తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Basant Panchami 2026: వసంత పంచమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆ రోజున తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Vasant Panchami Saraswati puja: వసంత పంచమి రోజున చాలా మంది సరస్వతి అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు . ఈరోజున చాలా మంది తమ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసంకూడా చేయిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఈరోజున చేసేపూజలు, వ్రతాలు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయంటారు.
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వసంత పంచమని చాలా విశేషంగా చెప్తారు. ఈ రోజున దేవుడి కళ్యాణంగా జరుపుతారు. ముఖ్యంగా బ్రహ్మదేవుడి సతీమణి సరస్వతి అమ్మవారి జయంతిగా వసంత పంచమిని జరుపుకుంటాం.

వసంత పంచమిని మనం ఈసారి జనవరి 23న అంటే శుక్రవారం రోజున ఈసారి జరుపుకోబోతున్నాం. దీన్ని అత్యంత శుభమైనదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈరోజంతా కూడా పంచమితిథి ఉంది. వసంత పంచమి రోజున చాలా మంది తమ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తుంటారు.

ఈరోజున ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, శుభ్రంగా స్నానం ఆచరించి, ఉతికిన బట్టలు ధరించుకుని దేవుడి దగ్గర శుభ్రం చేసుకుని దీపారాధన చేసి నిత్యపూజలు మొదలు పెట్టాలి. అదే విధంగా ప్రత్యేకంగా సరస్వతి అమ్మవారిని విశేషంగా పూజించుకొవాలని, సరస్వతి వ్రతంను చాలా మంది ఆచరిస్తారు.  

ఈరోజున పసుపు రంగు దుస్తులు వేసుకొవాలి. అమ్మవారికి ఇష్టమైన చక్కెర పొంగలి, పులి హోర, సిర మొదలైనవి నైవేద్యంగా సమర్పించుకొవాలి. ఈ రోజునచదువులో , ఉద్యోగంలో సరైన విధంగా గ్రోత్ లేని వారు అమ్మవారిని పూజిస్తే వెంటనే అనుగ్రహిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం.  

వసంత పంచమి రోజున ఏపని కూడా ప్రారంభించిన అది నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతుందని, ఈరోజున చాలా దేవాలయాల్లో మామిడి చిగురు పూవ్వులను దేవుడికి అర్పించిప్రత్యేకంగా పూజలు చేసుకుంటారు. తమ శక్తికొలది ఈరోజున సకల దేవతారధన , అభిషేకాలు చేసుకొవాలని జ్యోతిష్యపండితులు చెబుతున్నారు.

 వసంత పంచమి రోజున మద్యపానం, మాంసాహరం, కలహలకు దూరంగా ఉండాలి.ఈ రోజున కటింగ్ ,షేవింగ్, గోర్లు కత్తిరించుకొవడం వంటివి అస్సలు చేయకూడదు.ఈ విధంగా నియమాలు పాటిస్తు అమ్మవారిని పూజించుకుంటూ అన్నిరకాలుగా శుభం జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

