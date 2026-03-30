Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!

Basic Pay 50 Percent News: మరో ఒక్కరోజులో కొత్త ఆర్ధిక సంవత్సరం రాబోతోంది. అంటే కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల 1, 2026 నుంచి మార్చి 31, 2027 వరకు ఉండనుంది. ఇందులో అనేక కీలక మార్పులు జరగాల్సి ఉంది. అయితే వాటిలో మీ ఆర్ధిక వ్యవహారాలను ప్రభావితం చేసే అనేక నిర్ణయాలు వర్తింపచేయనున్నారు. ఉద్యోగులు తమ జీతాల్లో అనే మార్పులు చూడబోతున్నారనే విషయం స్పష్టం తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
2026 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి దేశంలో కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. ఉద్యోగం చేసేవారికి ప్రత్యేకంగా ప్లే స్లిప్‌లో మార్పులు, టేక్ హోం శాలరీలో కొత్త రూల్స్, ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్‌మెంట్‌కు (F&F) సంబంధించి అనేక మార్పులు అమల్లోకి వస్తాయి. కొత్త లేబర్ కోడ్స్ ప్రకారం.. డీఏ, రిటైనింట్ అలవెన్స్‌లో భారీగా మార్పులు జరగాల్సి ఉంది. వీటి గురించి దేశంలోని ప్రతీఒక్క ఉద్యోగి తెలుసుకోవాల్సిందే. మరో మూడు రోజుల్లో రానున్న కొత్త రూల్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఇక నుంచి ప్లే స్లిప్ మారనుంది. మీ శాలరీలో బేసిక్ పే అనేది కనీసం 50 శాతం ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంది. ఇప్పటివరకు మొత్తం CTCలో బేసిక్ జీతం 25 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు ఉండేందుకు అవకాశం ఉంది. కొన్ని కంపెనీలకు డీఏ, రిటైనింగ్ అలవెన్స్ లేకపోవడంతో కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగుల బేసిక్ పే పెంచాల్సి వచ్చేది. అలవెన్సులు 50 శాతం దాటితే పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీకి మళ్లాల్సి ఉంది. 

బేసిక్ శాలరీ పెరిగిన క్రమంలో ఉద్యోగికి రానున్న టేక్ హోం శాలరీ అనేది భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో పీఎఫ్ అకౌంట్‌కు ఎక్కువ జీతం జమ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. దీని వల్ల ఉద్యోగికి కావాల్సిన దీర్ఘకాలిక సేవింగ్స్ అనేవి భారీగా అకౌంట్లోకి చేరుతాయి. దీంతో గ్రాట్యూటీ కూడా పెరిగే అవకాశముంది. అలాగే కార్మిక కోడ్‌ల ప్రకారం ఉద్యోగులకు ఉపయోగపడే మరో నిర్ణయం రానుంది. మీరు ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసినప్పుడు పెండింగ్ బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఇటీవలీ కాలంలో ఉద్యోగానికి రాజీమానా చేసిన చివరి పది దినం నుంచి 45 రోజుల్లోగా ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్‌మెంట్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఇక నుంచి ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన రెండు రోజుల్లోనే ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ చేయాల్సిందేనని కేంద్రం షరతు పెట్టింది. లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్, ఇతర పెండింగ్ బకాయిలను రెండు రోజుల్లోనే సదరు ఉద్యోగికి కంపెనీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలు ఆలస్యం చేస్తే లేబర్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు ఫిర్యాదు చేసుకునే సౌలభ్యం ఉద్యోగులకు ఉంది.

ఒకవేళ ఉద్యోగికి ఆలస్యంగా చెల్లిస్తే అందుకు వడ్డీ కూడా పొందవచ్చు. అదే విధంగా గ్రాట్యూటీ డబ్బును 30 రోజుల్లో చెల్లించాలి. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ నిబంధలను అమలులోకి రానున్నాయి. ఇక కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి కొత్త ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అమల్లోకి రానుంది. దీని వల్ల ఉద్యోగుల హెచ్‌ఆర్ఏ, మీల్స్ కూపన్స్ అలవెన్సులలో భారీ మార్పులు సంభవించనున్నాయి.

