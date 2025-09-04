Bathing Tips: స్నానం చేసే సమయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి! దెబ్బ తింటారు జాగ్రత్త!

Bathing with Cold Water: ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం మన జీవిత దినచర్యలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. స్నానం శరీరాన్ని శుభ్రపరచడంలో సహాయపడుతుంది. మనం స్నానం చేసేటప్పుడు మనకు తెలియకుండానే కొన్ని తప్పులు చేస్తాము. ఇది మన ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.. దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
స్నానం చేసేటప్పుడు, చలి అనుభవాన్ని తగ్గించేందుకు చాలామంది నీటిని తొలుత నేరుగా తలపై పోసుకుంటారు. కానీ, అలా చేయడం వల్ల శరీరం పైభాగం అకస్మాత్తుగా చల్లబడుతుంది. శరీరంలోని మిగిలిన భాగాలు వెచ్చగా ఉంటాయి. ఈ ఆకస్మిక మార్పు రక్త నాళాలు వేగంగా కుంచించుకుపోవడానికి కారణమవుతుంది. ఇది రక్తపోటును పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి ఇది హానికరం.
మీరు మొదట మీ పాదాలపై నీరు పోసుకున్నప్పుడు, మీ శరీరం క్రమంగా చల్లని ఉష్ణోగ్రతకు అలవాటు పడటానికి సమయం లభిస్తుంది. ఇది రక్త నాళాలు అకస్మాత్తుగా కుంచించుకుపోకుండా నిరోధిస్తుంది. దానికి అనుగుణంగా ఇది రక్తపోటు అకస్మాత్తుగా పెరిగే అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. ఈ పద్ధతి మీ శరీరంపై తక్కువ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.
స్నానం చేయడానికి సరైన మార్గం: ముందుగా మీరు మీ పాదాలపై నీళ్లు పోసుకోండి. తరువాత నెమ్మదిగా మీ మోకాళ్ల పైనుంచి తొడలపై మార్గంతో భుజాలపై వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చివరిగా మీ తలపై నీళ్లు పోసుకోవాలి.
