BB vs CC Cream: బీబీ vs సీసీ క్రీమ్.. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి..?

Different Between BB vs CC Cream: ఏదైనా పార్టీలు, ఫంక్షన్లు ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ముఖానికి మేకప్ వేసుకోవడం అలవాటు. అయితే బీబీ, సీసీ క్రీములు కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటి వల్ల ముఖానికి మరింత నిగారింపు ఇస్తుంది. ఈ బీబీ, సీసీ క్రీములు ఎవరి చర్మ రకానికి మంచిది? ఏ సమయంలో వాడాలి?
మార్కెట్లో అనేక రకాల చర్మ క్రీములు అందుబాటులో ఉంటాయి. అవి మన ముఖాన్ని మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపించేలా చేస్తాయి .అందుకే ఏవైనా పార్టీలు, ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ క్రీములు ముఖానికి రాసుకొని వెళ్లడం అలవాటు.
సాధారణంగా బీబీ, సీసీ క్రీమ్ ఈ రెండు క్రీములు మార్కెట్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ రెండిటికీ తేడా ఏంటి? ఏ క్రీమ్.. ఏ సమయంలో వాడాలి? ఏ చర్మ రకం వారికి ఇది మంచిది తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా బీబీ క్రీమ్ అంటే బ్యూటీ బాంబ్ లేదా బ్యూటీ బ్లష్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. SPF, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఈ బీబీ క్రీమ్ తేలికగా కనిపించాలనే వారికి నల్ల మచ్చలు కవర్ చేయాలనుకునే వారికి బెస్ట్.
అంతేకాదు ఇందులో హైలురోనిక్ యాసిడ్, నియామిసనైడ్, సాలిసిలిక్ యాసిడ్ రకాలు కూడా ఉంటాయి. మొటిమలు, ఎర్ర చర్మం లేదా ఫౌండేషన్ వేసుకోకుండా ఉన్నవారికి ఈ బీబీ క్రీమ్ వాడతారు.
సీసీ క్రీమ్ విషయానికి వస్తే ఇది ఛాయను మరింత మెరుగు చేస్తుంది . సీసీ కూడా తేలికపాటి కవరేజీ అందిస్తుంది. ఈ సీసీ క్రీమ్ తో కూడా మేకప్ లుక్ అదిరిపోతుంది.
బీబీ, సీసీ క్రీములు వాడే ముందు ముఖాన్ని క్లెన్సర్ తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసి బీబీ లేదా సీసీ క్రీమ్ అప్లై చేయాలి . కేవలం నుదురు, ముక్కు, దవడ చెంప ప్రాంతాల్లో మాత్రమే రాయాలి.