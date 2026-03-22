English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • BB vs CC Cream: బీబీ vs సీసీ క్రీమ్.. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి..?

Different Between BB vs CC Cream: ఏదైనా పార్టీలు, ఫంక్షన్లు ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ముఖానికి మేకప్ వేసుకోవడం అలవాటు. అయితే బీబీ, సీసీ క్రీములు కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటి వల్ల ముఖానికి మరింత నిగారింపు ఇస్తుంది. ఈ బీబీ, సీసీ క్రీములు ఎవరి చర్మ రకానికి మంచిది? ఏ సమయంలో వాడాలి? 
 
1 /6

 మార్కెట్‌లో అనేక రకాల చర్మ క్రీములు అందుబాటులో ఉంటాయి. అవి మన ముఖాన్ని మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపించేలా చేస్తాయి .అందుకే ఏవైనా పార్టీలు, ఫంక్షన్స్‌ ఉన్నప్పుడు ఈ క్రీములు ముఖానికి రాసుకొని వెళ్లడం అలవాటు.  

2 /6

సాధారణంగా బీబీ, సీసీ క్రీమ్ ఈ రెండు క్రీములు మార్కెట్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ రెండిటికీ తేడా ఏంటి? ఏ క్రీమ్.. ఏ సమయంలో వాడాలి? ఏ చర్మ రకం వారికి ఇది మంచిది తెలుసుకుందాం.   

3 /6

 సాధారణంగా బీబీ క్రీమ్ అంటే బ్యూటీ బాంబ్ లేదా బ్యూటీ బ్లష్‌ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. SPF, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఈ బీబీ క్రీమ్ తేలికగా కనిపించాలనే వారికి నల్ల మచ్చలు కవర్ చేయాలనుకునే వారికి బెస్ట్.   

4 /6

అంతేకాదు ఇందులో హైలురోనిక్ యాసిడ్, నియామిసనైడ్‌, సాలిసిలిక్ యాసిడ్ రకాలు కూడా ఉంటాయి. మొటిమలు, ఎర్ర చర్మం లేదా ఫౌండేషన్ వేసుకోకుండా ఉన్నవారికి ఈ బీబీ క్రీమ్ వాడతారు.   

5 /6

సీసీ క్రీమ్ విషయానికి వస్తే ఇది ఛాయను మరింత మెరుగు చేస్తుంది . సీసీ కూడా తేలికపాటి కవరేజీ అందిస్తుంది. ఈ సీసీ క్రీమ్ తో కూడా మేకప్ లుక్ అదిరిపోతుంది.   

6 /6

బీబీ, సీసీ క్రీములు వాడే ముందు ముఖాన్ని క్లెన్సర్ తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మాయిశ్చరైజర్‌ అప్లై చేసి బీబీ లేదా సీసీ క్రీమ్ అప్లై చేయాలి . కేవలం నుదురు, ముక్కు, దవడ చెంప ప్రాంతాల్లో మాత్రమే రాయాలి.  

BB cream vs CC cream difference what is BB cream what is CC cream BB cream benefits for skin CC cream uses and benefits

Next Gallery

