  Mustafizur Rahman

Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!

IPL 2026: బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ‌మాన్‌ను జట్టు నుంచి విడుదల చేయాలని ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ KKRను BCCI ఆదేశించింది. బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ముస్తాఫిజుర్‌ను ఐపీఎల్‌లో ఆడించొద్దని డిమాండ్లు విన్పించిన సంగతి తెలిసిందే. మినీ వేలంలో అతడిని KKR రూ. 9.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
బంగ్లాదేశ్‌లో ఇటీవ‌ల హిందువులపై వ‌రుస‌గా దాడులు జ‌రుగుతున్నాయి. ఇప్ప‌టికే ప‌లువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఉద్రిక్త ప‌రిస్థితులు నెల‌కొన్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో ఐపీఎల్‌లో బంగ్లాదేశ్ ఆట‌గాళ్ల‌ను నిషేదించాల‌నే డిమాండ్లు దేశ వ్యాప్తంగా వ‌స్తున్నాయి. దీంతో బీసీసీఐ కీల‌క నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో బంగ్లాదేశ్ పేస‌ర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ‌మాన్‌ను కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ 9.2 కోట్ల‌కు కొనుగోలు చేసింది. ఈ క్ర‌మంలో ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక ధ‌ర‌కు అమ్ముడుపోయిన బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌గా అత‌డు రికార్డుల‌కు ఎక్కాడు.

ఈ ఐపీఎల్‌లో బంగ్లాదేశ్ త‌రుపున ఏకైక ప్లేయ‌ర్ అత‌డే కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. డిమాండ్ల నేప‌థ్యంలో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ కీల‌క ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  

జట్టు నుంచి ముస్తాఫిజుర్‌ రెహ్మాన్‌ను విడుదల చేయాలని KKRను BCCI ఆదేశించింది. ఈ విష‌యాన్ని బీసీసీఐ సెక్ర‌ట‌రీ దేవ‌జిత్ సైకియా ధ్రువీక‌రించారు.  

ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా కేకేఆర్ ఫ్రాంచైజీ నుంచి ముస్తాఫిజుర్ రెహ‌మాన్ ను విడుద‌ల చేయాల‌ని బీసీసీఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఒక వేళ అత‌డికి ప్ర‌త్యామ్నాయంగా ఇంకో ఆట‌గాడిని ఎంచుకుంటామ‌ని ఫ్రాంఛైజీ కోరితే.. అందుకు బీసీసీఐ అనుమ‌తి ఇస్తుందని దేవ‌జిత్ సైకియా తెలిపారు.  

