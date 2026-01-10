English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sankranthi Muggulu Designs 2026: అందమైన సంక్రాంతి ముగ్గుల డిజైన్.. మీకోసమే..

Sankranthi Muggulu Designs 2026: అందమైన సంక్రాంతి ముగ్గుల డిజైన్.. మీకోసమే..


Sankranthi Muggulu Designs 2026 Pics: సంక్రాంతి పండగ రోజున ప్రతి ఒక్కరు ఉదయాన్నే లేవగానే చేసే పని ముగ్గులు వేయడం. ఈరోజు అందరూ తమ ఇంటి ముందు అందమైన ముగ్గులు వేస్తారు. అయితే మీరు కూడా ఈ ఏడాది మంచి ముగ్గు వేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ డిజైన్స్ మీకోసమే..

Sankranthi Muggulu Designs 2026 Pics Telugu: సంక్రాంతి పండగ తెలుగు ప్రజలు జరుపుకునే అత్యంత పెద్ద పండగల్లో ఒకటి. ఈ పండగ రోజున స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఆనందంగా ఈ పండగను జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ పండగ రోజున ఉదయాన్నే లేచి.. ఇంటిముందు అందమైన ముగ్గులు వేస్తారు. నిజానికి సంక్రాంతి పండగ ముందు రోజు నుంచే అందరూ ముగ్గులు వేయడం ప్రారంభిస్తారు. మీరు కూడా ఈ సంవత్సరం పండగకు ఇంటి ముందు అందమైన ముగ్గులను వేయాలనుకుంటున్నారా? 
 
1 /7

తెలుగు సాంస్కృతిలో ముగ్గులకు కేవలం అలంకరణ గానే కాకుండా.. వైజ్ఞానిక ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంది. అందుకే మన పూర్వీకుల నుంచి ఇప్పటివరకు సంక్రాంతి పండగ రోజున తప్పకుండా ముగ్గులు వేసుకుంటూ వస్తున్నారు. చాలామంది వారికి నచ్చినట్లుగా వివిధ కలర్లతో ఇంటిముందు పండగ రోజున ముగ్గులు పెడతారు. 

2 /7

3 /7

సంక్రాంతి పండగ మూడు రోజులపాటు ప్రతి ఒక్కరు ఇంటిముందు రంగురంగుల కలర్స్‌తో ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే సంక్రాంతి ఐదు రోజులపాటు కూడా జరుపుకుంటారు. ఈ ఐదు రోజులపాటు ముగ్గులను వేసి గొబ్బెమ్మలను పెడుతూ ఉంటారు.   

4 /7

భోగి సంక్రాంతి కనుమ పండగల్లో తప్పకుండా పూర్వికుల నుంచి వస్తున్న కొన్ని ముగ్గులను ఇప్పటికి వేసుకుంటూ వస్తున్నారు. అందులో సంక్రాంతి పండుగ రోజున మాత్రం రథం ముగ్గును వేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. చాలామంది తెలిసినవారు ఈరోజు ఈ ముగ్గురు వేస్తారు. 

5 /7

ఈ రథం ముగ్గు సూర్య భగవానుడి తన దిశను మార్చుకుంటూ.. ఉత్తర ఆయన పుణ్యకాలంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. కాబట్టి దీనిని చెప్పడానికి సంకేతం గానే ఈ రథం ముగ్గును వేస్తారు. అంతేకాకుండా రథం ముగ్గు తాడును పక్క ఇంటి రథం ముగ్గుతో కలిపి వేయడం వల్ల గ్రామంలో ఐక్యత కూడా పెరుగుతుందని ఇప్పటికీ కొంతమంది గ్రామస్తులు నమ్ముతూ ఉంటారు.  

6 /7

 కొంతమంది పండగ రోజున చిన్న రథం ముగ్గును వేసి ఆ తర్వాత వాకిలి మొత్తం గీతలను కూడా వేస్తూ ఉంటారు. మన పూర్వకాలంలో ఎక్కువగా.. ఇలాంటి ముగ్గులను వేసే వారట. అందుకే ఇప్పటికి కొంతమంది ఇలా గీతల ముగ్గులను వేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది చుక్కల ముగ్గులను కూడా వేస్తున్నారు.

7 /7

కొంతమంది పండగ రోజున చిన్న రథం ముగ్గును వేసి ఆ తర్వాత వాకిలి మొత్తం గీతలను కూడా వేస్తూ ఉంటారు. మన పూర్వకాలంలో ఎక్కువగా.. ఇలాంటి ముగ్గులను వేసే వారట. అందుకే ఇప్పటికి కొంతమంది ఇలా గీతల ముగ్గులను వేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది చుక్కల ముగ్గులను కూడా వేస్తున్నారు.

Sankranthi Muggulu 2026 Sankranti Muggulu Sankranti Sankranthi Muggulu Png

Next Gallery

Caste In Tollywood: ఆ 2 కులాలదే టాలీవుడ్.‌. మనిషిలాగా కూడా చూడరు..నటుడు నందు షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..!