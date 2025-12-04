Beer: చలికాలంలో బీర్ తాగుతున్నారా..! ఏ బ్రాండ్ బీర్ ఆరోగ్యానికి మంచిదంటే..

Beer Consumption: సాధారణంగా బీర్లు అనేవి వేసవి కాలంలోనే ఎక్కువగా తాగుతుంటారు. చలికాలంలో మందుబాబులు వాటి జోలికి వెళ్లేవారు కాదు. కానీ చలికాలంలో కొన్ని రకాల బీర్లు తీసుకోవడం వలన ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా చలి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అటు మద్యం దుకాణాల ముందు కస్టమర్ల సంఖ్య పెరుగుతోంది. చాలా మంది మదిలో మెదిలే ప్రశ్న ఒకటే. శీతాకాలంలో బీరు తాగవచ్చా..తాగితే ఏ బ్రాండ్ బీరు తీసుకోవాలనే విషయం చాలా మందికి అంతగా తెలియదు. సాధారణంగా మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం.. అయితే, సరైన మోతాదులో శరీరానికి హాని కలిగించని విధంగా బీర్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బీరు తాగితే బరువు పెరుగుతారు. నిద్రకు లేదా లివర్ ను డ్యామేజ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ముందుగా ఎంత మోతాదులో బీరు తాగడం సురక్షితమో తెలుసుకోవాలి. మీరు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటే ఎటువంటి వైద్య సమస్యలు లేకపోతే, నెలకు 2 నుండి 4 సార్లు పరిమిత పరిమాణంలో బీరు తాగవచ్చు. ఆరోగ్య మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పురుషులు రోజుకు 650 ml అంటే 2 గ్లాసుల కంటే ఎక్కువ బీరు తాగకూడదు. అయితే మహిళలు 330 ml సుమారు 1 గ్లాసు కంటే ఎక్కువ డ్రింక్ చేయకూడదు.
ప్రతిరోజూ బీరు అదే పనిగా తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఇది వేగంగా బరువు పెరగడానికి, కాలేయంపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. నిద్ర లేమికి గురి చేస్తుంది.అందువల్ల, క్రమం తప్పకుండా బీరు తాగే అలవాటును తగ్గించుకుంటే బెటర్. మీరు అప్పుడప్పుడు బీరు తాగితే.. ఏ బీరు ఆరోగ్యకరమైనదో తెలుసుకోవడం ముఖ్యమైన విషయం. తేలికైన తక్కువ కేలరీల బీర్లు శరీరానికి మంచివి. వాటిలో ఆల్కహాల్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. సులభంగా జీర్ణమవుతాయి. హై-ఆల్కహాల్ లేదా డార్క్ బీర్ కంటే తేలికపాటి బీర్, గోధుమ బీర్, తక్కువ కార్బ్ బీర్ లేదా తేలికపాటి క్రాఫ్ట్ బీర్ను తాగితే ఆరోగ్యం పై ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు.
చాలా మంది ఎండా కాలంలో బీరు తాగుతుంటారు. అది శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుందనే ఆలోచనలో తాగుతారు. మీరు ఏ సీజన్లోనైనా బీరు తాగవచ్చు. కానీ వేసవిలో, చల్లని బీరు ఎక్కువ మజా ఇస్తుంది. శీతాకాలంలో కొన్ని బీర్లు కొద్దిగా వెచ్చగా తాగినప్పుడు రుచిగా ఉంటాయి. శీతాకాలంలో చల్లగా ఉండే బీరు తాగే అలవాటును మానుకుంటనే బెటర్.
చాలా మంది బీర్ హ్యాంగోవర్ ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. సాధారణంగా, బీర్ హ్యాంగోవర్ 2 నుండి 4 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి ఎంత బీరు తాగాడు. అతని శరీర బరువు, జీవక్రియ, ఆల్కహాల్ పరిణామం, ఖాళీ కడుపుతో తాగారా లేదా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.బీరు తాగిన తర్వాత శరీరం మత్తు నుండి పూర్తిగా కోలుకోవడానికి దాదాపు 2 నుండి 5 గంటలు పట్టవచ్చు. ప్రతి వ్యక్తి లివర్ ఆల్కహాల్ను వేరే రేటుతో ప్రాసెస్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ హ్యాంగోవర్ సమయం వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటుంది.
బీరు ఎప్పుడు తాగకూడదో తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆడవాళ్లు గర్భధారణ సమయంలో తాగకూడదు. మరోవైపు పిల్లలకు చనుబాలు ఇచ్చే సమయంలో అసలు తాగకూడదు. ఎక్కువ తాగితే.. కాలేయం-మూత్రపిండాలు-గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఖాళీ కడుపుతో బీర్ ను అసలు తీసుకోకూడదు. కొద్దిగానైనా తిని తీసుకోవాలి. మరోవైపు రోజు వారి మందులు తీసుకునేటప్పుడు కానీ.. డ్రైవింగ్ లేదా ఇతర యంత్రాలను ఆపరేట్ చేసే ముందు బీరు తాగే అలవాటు మానుకోవడం బెటర్. అలాగే, మీరు మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా భావోద్వేగ బలహీనతలో ఉన్నప్పుడు బీరు తాగడం మీ శరీరానికి మంచిది కాదు.మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ కొత్త యేడాది పార్టీని ఆస్వాదించాలనుకుంటే, పరిమిత పరిమాణంలో, సరైన మార్గంలో బీరు తాగడం ముఖ్యం.
గమనిక.. ఈ వార్త సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఇది సాధారణమైన సమాచారం మాత్రమే. మేము ఇచ్చే సలహా ఎంత మాత్రం కాదు. కాబట్టి, ఏదైనా విషయాన్ని ఫాలో అయ్యే ముందు నిపుణులైన డాక్లర్లను సంప్రదించి మీ శరీర ఆరోగ్యాన్ని బట్టి ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో అంతే తీసుకోండి. అసలు మద్యం తాగకూడదని మేము చెబుతున్న మాట. జీ న్యూస్ ఈ వార్తకు బాధ్యత వహించదు.