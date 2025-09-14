English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Beer Ingredients: బీర్‌లో ఇవి కలిపి తాగితే దాని కిక్కే వేరప్పా..మందు తాగినా రాని మజా ఇది!

Flavor Beer Ingredients: బార్‌కి వెళ్లడం, బీరు తాగడం, స్నేహితులతో కూర్చుని ఆనందించడం ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణం. ప్రతిరోజూ బీరు తాగే కొంతమందికి బీరు రుచి నచ్చకపోవచ్చు. కాబట్టి.. మీరు దానికి అదనపు పదార్థాలు జోడిస్తే, రుచి పెరుగుతుంది.. అయితే, ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి.. మద్యం ఆరోగ్యానికి హానికరం..
1 /7

ప్రపంచంలో నీరు, టీ తర్వాత అత్యధికంగా వినియోగించే పానీయం బీర్. ప్రభుత్వాలు కూడా బీరు అమ్మకాల ద్వారా చాలా డబ్బు సంపాదిస్తున్నాయి. బీరు రుచిని భిన్నంగా మార్చడానికి, తాజాగా ఉంచడానికి, దానికి కిక్ ఇవ్వడానికి ఏ ప్రత్యేక పదార్థాలను జోడించవచ్చో చూద్దాం...   

2 /7

1. సిట్రస్ జ్యూస్ (నిమ్మకాయ లేదా నారింజ): బీరులో ఒక టీస్పూన్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తాజా నిమ్మకాయ లేదా నారింజ రసం జోడించడం వల్ల అది రిఫ్రెషింగ్ ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది. ఇది తేలికపాటి బీర్లతో (లాగర్, గోధుమ బీర్) బాగా కలిసిపోతుంది.    

3 /7

2. సుగంధ ద్రవ్యాలు: చిటికెడు ఉప్పు లేదా రాక్ సాల్ట్, కొద్దిగా కారం పొడి లేదా చాట్ మసాలా జోడించడం వల్ల బీరుకు ప్రత్యేకమైన టేస్ట్ వస్తుంది. భారతీయ రుచులను ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక. ఎక్కువ మసాలా జోడించవద్దు.   

4 /7

3. ఫ్రూట్ సిరప్ లేదా జామ్: ఒక టీస్పూన్ ఫ్రూట్ సిరప్ (మామిడి, స్ట్రాబెర్రీ, లీచీ) లేదా జామ్ జోడించడం వల్ల బీర్ తీపి, పండ్ల రుచిని పొందుతుంది. ఇది IPAలు లేదా ఫ్రూట్ బీర్లతో బాగా సరిపోతుంది.    

5 /7

4. మూలికలు (పుదీనా, తులసి): ఒక గ్లాసులో తాజా పుదీనా ఆకులు లేదా తులసి ఆకులు వేసి వాటిపై బీరు పోయడం వల్ల దానికి మూలికా వాసన వస్తుంది. ఇది తేలికపాటి బీర్లకు రిఫ్రెషింగ్ టచ్ ఇస్తుంది. అయితే, జాగ్రత్తగా ఉండండి.. ఎక్కువ ఆకులు వినియోగించవద్దు.    

6 /7

5. అల్లం లేదా అల్లం ఆలే: బీరులో ఒక టీస్పూన్ తాజా అల్లం రసం లేదా అల్లం ఆలే కలుపుకుంటే అది కారంగా, రిఫ్రెషింగ్ రుచిని ఇస్తుంది. ఇది స్ట్రాంగ్ లేదా ముదురు బీర్లతో బాగా కలిసిపోతుంది. అల్లం సాధారణంగా కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది. కానీ.. దీనిని బీరుతో కలిపినప్పుడు.. అది తన చేదును కోల్పోవడమే కాకుండా.. కొత్త రుచిని కూడా ఇస్తుంది.   

7 /7

6. బీర్ కాక్‌టెయిల్స్: బీర్‌ను కొన్ని ఆల్కహాలిక్ పానీయాలతో కలపడం ద్వారా కూడా మెరుగుపరచవచ్చు. ఉదాహరణకు, వోడ్కా లేదా టకిలా జోడించడం వల్ల కిక్ తగ్గకుండా రుచి మారుతుంది. మరో రకమైన బీర్ రుచి బయటకు వస్తుంది. ఎక్కువ ఆల్కహాల్ జోడించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కిక్ పెరుగుతుంది. హ్యాంగోవర్ సమస్య తలెత్తవచ్చు. గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం అంతా కేవలం కొందరి అనుభవాలకు అనుగుణంగా పొందుపరిచింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. జీ తెలుగు న్యూస్ మద్యపానాన్ని ప్రోత్సహించడం లేదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పైన పేర్కొన్న వాటిని ధ్రువీకరించడం లేదు.  

beer mix ideas beer cocktail recipes best ingredients to mix with beer beer flavor enhancers beer with lemon juice beer with spices beer with fruit syrup beer with herbs

Next Gallery

Rithika Nayak: అతనితో ఏమి చేయమన్నా సరే…ఆ స్టార్ హీరో అంటే పిచ్చి అంటున్న మిరాయి హీరోయిన్..