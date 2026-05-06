Beer Sales: ఎండ దెబ్బకు రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో బీర్లు అమ్మకాలు..

Beer Sales Record: ఈ సారి వేసవిలో గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. దీంతో మందు బాబులు సేద తీరడానికి బీరును సేవిస్తున్నారు. గత ఏప్రిల్ లో 41.39 లక్షల కేసుల బీర్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ ఏప్రిల్ నెలలో ఏకంగా 50.05 లక్షల కేసులు అంటే 6 కోట్ల బీర్లు అమ్ముడయ్యాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మే నెల ముగిసేసరికి ఆ డిమాండ్ రూ. 75 లక్షలకు చేరుతుందని ఎక్సైజ్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణలో ఎండలు మండుతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో బీర్ల అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి అమ్మకాలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో మండుతున్న ఎండల వలన బీర్ల అమ్మకాలు అయితే గణణీయంగా పెరిగిపోతున్నాయి. గతంలో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరము బీర్ల అమ్మకాల రేషియో కూడా పెరిగిందని రాష్ట్ర ఎక్సైక్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే గత 10 నుంచి 15 రోజుల చూసుకుంటే విపరీతమైనటువంటి ఎండలు నమోదు అవుతున్నాయి.గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితులలో మహిళలు ఎక్కువగా బీర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
మార్నింగ్ వైన్ షాప్స్ 10 గంటలకు ఓపెన్ అయినప్పటి నుంచి రాత్రి 10:30 లేదా 11 వరకు పర్మిట్ రూమ్స్ లో ఎక్కువగా మందు బాబులు ఎక్కువగా బీర్స్ తెగ తాగేస్తున్నారు. లిక్కర్ కు బదులుగా ఎక్కువగా బీర్లే కొనుగోలు చేస్తున్నట్టు లిక్కర్ షాప్ యజమానులు చెబుతున్నారు. . దీంతో దీనికి ఒక్కసారిగా బీర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది.
ఎందుకంటే లిక్కర్ అనేది హార్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పటికే వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఉక్కపోతూఉంటుంది. వడదెబ్బ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి లిక్కర్ తీసుకోవడం వలన ఇక హెల్త్కు ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. అది అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. పైగా లిక్కర్ గాని వైన్ గాని విస్కీ గానితీసుకుంటే బాడీ మరింత హీట్ కు గురవుతుంది . అందుకే ఈ వేడి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి బీర్లే ఉత్తమమైనదిగా భావించి మందు ప్రియులు తమ బీర్లకే మొగ్గు చూపుతున్నారు.
బీర్లు అనేది చాలా చల్లగా ఉంటుంది. కూల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎండా వేడి ఉపశమనం నుంచి తగ్గించుకోవడానికిబీర్లది బెస్ట్ ఆప్షన్ గా ఎంచుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మద్యం ప్రియులుతో పాటు లేడీస్ ఎక్కువగా బీర్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అందుకే బీర్లు లెక్కలు మిక్కిలి అమ్మడు అవుతున్నాయి. అందుకే బీర్ల అమ్మకాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి అమ్మకాలు అయితే.. సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి.
అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అయితే బీర్ల అమ్మకాల ద్వారా ఎక్కువగా ఆదాయం వస్తుందని కూడా వైన్ షాప్ నిర్వాహకులు అంటున్నారు. సో ఓవరాల్ గా ఏదైతే డిమాండ్ తగ్గట్టుగా బీర్లకు సంబంధించినటువంటి స్టాక్ కూడా మాకు ఎక్ట్రాగా డిపార్ట్మెంట్ సప్లై చేస్తుంది . ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఆ గత గత సంవత్సరము అంతకుముందు యేడాదులతో పోల్చుకుంటే కొన్ని రకాల బీర్లు కూడా దొరకని సిచువేషన్ ఉండేది. కొన్ని కంపెనీలకు సంబంధించిన బీర్లు మాత్రమే లభ్యమయ్యేది.