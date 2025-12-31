Indian Currency: గాంధీకి ముందు భారతీయ నోట్లపై ఎవరి ఫొటో ఉండేది? మీకు తెలుసా?

Whose Picture On Indian Currency Notes Before Mahatma Gandhi: భారత కరెన్సీ ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ప్రస్తుతం భారతీయ నోట్లపై గాంధీ ముఖచిత్రం ఉంది. అయితే గాంధీ కన్న ముందు నోట్లపై ఎవరి ఫొటో ఉండేది తెలుసా? ప్రస్తుతం గాంధీ పేరు లేకుండా చేస్తుండడంతో ఈ విషయం ఆసక్తికరంగా మారింది.
భారతీయ కరెన్సీ నోట్లపై ఎవరి ఫొటో ఉంటుందని ఏ చిన్నపిల్లాడిని అడిగినా ఠక్కున గాంధీ ఫొటో అని చెబుతారు. అయితే గాంధీ కన్న ముందు నోట్లపై ఎవరి ఫొటో ఉందని అడిగితే ఎవరూ చెప్పలేరు. ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియదు. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత గాంధీ స్థానంలో ఎవరి ఫొటో ఉందో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం పొందటానికి ముందు బ్రిటిషులు తమ కరెన్సీని చలామణి చేశారు. నాటి బ్రిటీష్ భారతీయ కరెన్సీ నోట్లలో వాళ్ల రాజుల ఫొటోలు ఉండేవి. 1947 వరకు వాడుకలో ఉన్న నోట్లలో బ్రిటిష్ రాజు నాలుగో జార్జ్ ఫొటో ఉండేది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత కొన్నాళ్లు ఆ నోట్లు చెలామణిలో ఉన్నాయి.
స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెంటనే నోట్లపై గాంధీ చిత్రాన్ని ఉపయోగించలేదు. 1949లో విడుదల చేసిన తొలి ఒక రూపాయి నోటులో రాజు చిత్రానికి బదులుగా అశోక స్తంభం ఉండేది. ఆ తర్వాత అశోక స్తంభం భారత కరెన్సీకి ప్రధాన చిహ్నంగా నిలిచింది.
గాంధీ చనిపోయిన చాలాకాలం తర్వాత నోట్లపై అతడి ఫొటో వచ్చింది. మొదటిసారిగా 1969లో నోట్లపై గాంధీ ఫొటో ముద్రించారు. గాంధీ శతాబ్ది జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రత్యేక స్మారక నోట్లు విడుదల చేశారు. ఈ నోట్లపై సేవాగ్రామ్ ఆశ్రమంలో కూర్చున్న గాంధీ ఫొటో ఉంది.
ఆర్బీఐ 1996లో అధికారికంగా మహాత్మా గాంధీ సిరీస్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 రూపాయల నోట్లపై గాంధీ చిత్రపటం తప్పనిసరి చేసింది. అప్పటి నుంచి గాంధీ ఫొటో భారత కరెన్సీలో స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
కరెన్సీ నోట్లపై ఉన్న గాంధీ ఫొటోను స్కెచ్ లేదా డ్రాయింగ్ అని భావిస్తారు. కానీ అది నిజమైన ఫొటో. 1946లో వైస్రాయ్ హౌస్ (నేటి రాష్ట్రపతి భవన్)ను గాంధీ సందర్శించినప్పుడు ఒక ఫొటోగ్రాఫర్ ఈ ఫొటో తీశాడు. నవ్వుతున్న ఫొటో నేటికీ మన నోట్లపై కనిపిస్తుంది. జాతీయ ఐక్యత, గర్వానికి చిహ్నంగా అన్ని నోట్లపై గాంధీ చిత్రాన్ని ఉపయోగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 1996 నుంచి గాంధీ ఫొటో భారత కరెన్సీకి శాశ్వత చిహ్నంగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం ఉపాధి హామీ పథకానికి గాంధీ పేరు తీసేయగా.. త్వరలోనే నోట్లపై కూడా గాంధీని తొలగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.