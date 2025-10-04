Rashmika Mandanna Engagement: రష్మికకు ఇది ఎన్నో ఎంగేజ్ మెంటో తెలుసా..

Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda Engagement: ప్యాన్ ఇండియా బ్యూటీ రష్మిక మందన్న గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కన్నడ భామ అయిన రష్మిక.. తెలుగు సహా హిందీ, తమిళ్ భాషల్లో నటిస్తూ మన దేశంలో అసలు సిసలు ప్యాన్ ఇండియా హీరోయిన్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తాజాగా తన తోటి నటుడు విజయ్ దేవరకొండతో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోవడం ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda Engagement: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఎంగేజ్మెంట్ కొంత మంది బంధు మిత్రులు సమక్షంలో జరిగింది. అయితే గతంలో రష్మిక కు మరో నటుడితో నిశ్చితార్థం జరిగింది.
నటిగా రష్మిక తొలి సినిమా ‘కిరిక్ పార్టీ’లో నటించిన రక్షిత్ శెట్టితో ఈమె నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏమైందో ఏమో వీళ్లిద్దరి ఎంగేజ్మెంట్ పెళ్లి పీఠల వరకు వెళ్లలేదు. ఆ తర్వాత సినిమాలే లోకంగా కాలం బతుకుతుంది. నిశ్చితార్థం క్యాన్సిల్ అయ్యాకా కొన్ని రోజులు వరకు రష్మిక బయట ఎక్కడా కనపడలేదు.
అయితే.. విజయ్ దేవరకొండతో తొలిసారి ‘గీత గోవిందం’ సినిమా నుంచి వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. ఆ తర్వాత ‘డియర్ కామ్రేడ్’ సినిమా షూటింగ్ లో గాఢంగా ప్రేమించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించకపోయినా.. పార్టీల్లో కలిసి సందడి చేస్తున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ ఇంట్లో జరిగే వేడుకల్లో రష్మిక మందన్న పాల్గొంటుంది. ఇలా వాళ్ల ఫ్యామిలీకి దగ్గరయింది రష్మిక మందన్న. తాజాగా వీళ్లిద్దరు గప్ చుప్ గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. అయితే వీరిద్దరి నిశ్చితార్థం పెళ్లి పీఠల వరకు వెళ్లి కలకాలం సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
రష్మిక మందన్న విషయానికొస్తే.. ఈ యేడాది ‘కుబేర’ సినిమాలో డీ గ్లామర్ పాత్రలో మెప్పించింది. త్వరలో ‘తమ్మా’ మూవీతో పలకరించబోతుంది. అటు గర్ల్ ఫ్రెండ్ రిలీజ్ కు రెడీగా ఉంది. అటు కాక్ టెయిల్ 2, అల్లు అర్జున్, అట్లీ సినిమాలో కథానాయికగా ఫిక్స్ అయింది.