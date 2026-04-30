English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి.. పిక్స్ వైరల్..

Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి.. పిక్స్ వైరల్..

Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ పెళ్లి తిరుమలలో అంగరంగా వైభవంగా జరిగింది. స్వామి వారి ఆశీర్వాదంతో కొత్త జీవితంలో అడుగుపెట్టాడు. దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 
1 /5

Bellamkonda Sai Sreenivsas Marriges: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు.  రాత్రి  తిరుమ‌ల‌లో, శ్రీ వెంక‌టేశ్వర స్వామి సాక్షిగా కావ్య రెడ్డితో ఆయన పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుక సంప్రదాయబద్ధంగా, శాస్త్రోక్త పద్ధతిలో నిర్వహించారు.

2 /5

ఈ వేడుకకు కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. పెళ్లి వేడుకలో వధూవరులు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిశారు. ఈ శుభకార్యానికి తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మ‌ల్లు భ‌ట్టి విక్రమార్కతోపాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు విచ్చేసి నూతన వధూవరులను  ఆశీర్వదించారు. 

3 /5

సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన సన్నిహితులు కూడా ఈ వేడుకకు హాజరై కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.ప్రస్తుతం ఈ వివాహానికి సంబంధించిన ఫోటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో  వైరల్ అవుతున్నాయి. 

4 /5

అభిమానులు, నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కొత్త జీవితంలో సుఖశాంతులు కలగాలని అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

5 /5

ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, పెళ్లి అనంతరం కూడా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ తన సినిమా ప్రాజెక్ట్‌లపై దృష్టి సారించనున్నట్లు సమాచారం. ‘అల్లుడు శీను’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. ఆ తర్వాత వరుసగా యాక్షన్ చిత్రాలతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతేడాది ఈయన ‘కిష్కింధపురి’ సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకున్నాడు. 

Next Gallery

