Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి.. పిక్స్ వైరల్..

Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ పెళ్లి తిరుమలలో అంగరంగా వైభవంగా జరిగింది. స్వామి వారి ఆశీర్వాదంతో కొత్త జీవితంలో అడుగుపెట్టాడు. దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Bellamkonda Sai Sreenivsas Marriges: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు. రాత్రి తిరుమలలో, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా కావ్య రెడ్డితో ఆయన పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుక సంప్రదాయబద్ధంగా, శాస్త్రోక్త పద్ధతిలో నిర్వహించారు.
ఈ వేడుకకు కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. పెళ్లి వేడుకలో వధూవరులు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిశారు. ఈ శుభకార్యానికి తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్కతోపాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు విచ్చేసి నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన సన్నిహితులు కూడా ఈ వేడుకకు హాజరై కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.ప్రస్తుతం ఈ వివాహానికి సంబంధించిన ఫోటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అభిమానులు, నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కొత్త జీవితంలో సుఖశాంతులు కలగాలని అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, పెళ్లి అనంతరం కూడా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ తన సినిమా ప్రాజెక్ట్లపై దృష్టి సారించనున్నట్లు సమాచారం. ‘అల్లుడు శీను’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. ఆ తర్వాత వరుసగా యాక్షన్ చిత్రాలతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతేడాది ఈయన ‘కిష్కింధపురి’ సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకున్నాడు.