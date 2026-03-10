English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bellamkonda Sreenivas: 'నా కావ్యమ్మ' అంటూ కాబోయే భార్యని పరిచయం చేసిన బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. ఫొటోలు వైరల్!

Bellamkonda Sreenivas: నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ ఇంట్లో త్వరలో పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. ఆయన పెద్ద కొడుకు, హీరో  బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ బ్యాచిలర్ లైఫ్‌కు గుడ్ బై చెప్పనున్నాడు. కావ్య రెడ్డి అనే అమ్మాయితో త్వరలో ఏడడుగులు వేయనున్నాడు ఈ యంగ్ హీరో. రీసెంట్‌గా తనకు కాబోయే భార్యని సోషల్ మీడియా వేదికగా అందరికీ పరిచయం చేశాడు బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్. మీరు కూడా ఆ ఫొటోలు చూసేయండి.
హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అయితే ఈ హీరో తాజాగా తనకు కాబోయే సతీమణి కావ్యను ఫ్యాన్స్‌కు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఆమెతో ఉన్న ప్రేమానుబంధాన్ని తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టాడు.  

ఇక ఈ పోస్టులో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ఓ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చాడు. తను పోస్ట్ చేసిన ఫొటోలు చూసి అందరూ ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందని అనుకుంటున్నారని.. కానీ అది ఎంగేజ్మెంట్ కాదని, కుటుంబసభ్యుల మధ్య చిన్న సెలబ్రేషన్ మాత్రమేనని తెలిపాడు. త్వరలోనే తేదీలను ప్రకటిస్తానన్నాడు బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.

అంతేకాకుండా శ్రీనివాస్ ఆ పోస్టులో తనకు కాబోయే భార్యపై తనకున్న ప్రేమ గురించి వివరించారు. 'కావ్యమ్మకు.. జీవితానికి ఉన్న అందమైన సమయం.. నా ప్రపంచంలోకి నిన్ను తీసుకొచ్చింది. నా లైఫ్‌లోకి వచ్చినందుకు, సరైన సమయంలో నాపై విశ్వాసం ఉంచినందుకు, పాజిటివిటీ, రోజూ లెక్కలేనన్ని చిరు నవ్వులను నింపినందుకు థ్యాంక్స్. నీ ముఖంపై కూడా చిరునవ్వులను ఎప్పటికీ వాడిపోనియను. మనం ఎప్పటికీ కలిసి ఉండే క్షణం కోసం వేచి చూస్తున్నా.. ప్రేమతో నీ శ్రీని' అని పేర్కొన్నాడు.    

కాగా కావ్య రెడ్డి సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన అమ్మాయి కాదు. ఆమె తాతా జడ్జి, నాన్న లాయర్. ఈ ఇరు కుటుంబాల మధ్య చాలా కాలంగా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్టుగా సమాచారం. అంతేకాకుండా కొన్నాళ్లుగా వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రెడ్డిల పెళ్లికి పెద్దలు ఓకే చెప్పేశారట. 

ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే ఇటీవలే కిష్కిందపురి సినిమాతో కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్. హారర్ అండ్ థ్రిల్లర్ జానర్ లో వచ్చిన ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఇక, ప్రస్తుతం ఈ హీరో హైందవ, టైసన్ నాయుడు అనే రెండు సినిమాలను చేస్తున్నాడు. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.  

