English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Bellamkonda Sreenivas Wedding: తిరుమలలో కావ్య రెడ్డితో ఘనంగా జరిగిన బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ పెళ్లి

Bellamkonda Sreenivas Wedding: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. బుధవారం రాత్రి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా కావ్య రెడ్డితో ఆయన వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో శాస్త్రోక్తంగా ఈ వివాహం నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
1 /5

టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్‌ తన జీవితంలో కొత్త ఆధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. కావ్య రెడ్డితో కలిసి వైవాహిక బంధంలోకి అడుగు పెట్టాడు. తిరుమలలోని వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో వీరి వివాహం ఘనంగా జరిగింది. బుధవారం రాత్రి 11.05 గంటలకు కావ్య రెడ్డి మెడలో మూడు ముళ్లు వేశాడు సాయి శ్రీనివాస్.   

2 /5

ఈ పెళ్లి వేడుకకు ఇరు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు బంధువులు, స్నేహితులు హాజరయ్యారు. అలాగే తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుతో సహా పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ఈ పెళ్లి వేడుకలో తళుక్కుమన్నారు. నూతన దంపతులను మనసారా ఆశీర్వదించారు.   

3 /5

ప్రస్తుతం బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్య రెడ్డిల పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు, నెటిజన్లు నూతన జంటకు అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల కోసం మే 1న హైదరాబాద్‌లో రిసెప్షన్ గ్రాండ్‌గా జరగనుంది.

4 /5

ఇక బెల్లం కొండ శ్రీనివాస్ భార్య కావ్య రెడ్డికి సినిమా ఇండస్ట్రీతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆమె ఒక ప్రముఖ న్యాయవాది కుమార్తె. వీరిద్దరూ గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్నారని, ఇరు కుటుంబాల పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి బంధంలోకి అడుగు పెట్టారని సమాచారం.   

5 /5

బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పటికే హీరోగా తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతేడాది కిష్కింధ పురి సినిమాతో కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ హీరో చేతిలో ‘టైసన్‌ నాయుడు’, ‘హైందవ’ వంటి పలు సినిమాలు ఉన్నాయి.  

Bellamkonda Sreenivas Wedding Bellamkonda Sai Sreenivas Marriage Bellamkonda Srinivas Kavya Reddy Wedding Hero Bellamkonda Srinivas

Next Gallery

No Water Supply: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్!