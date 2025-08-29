English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Belly Fat Loss: పొట్ట తగ్గడం అసాధ్యం అనుకుంటున్నారా.. ఇది తినండి.. 30 రోజుల్లో బారెడు పొట్ట కూడా మతాష్..!

Fat Loss:
ప్రస్తుతం చాలామంది బారెడు పొట్ట.. సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఏది తగ్గినా కానీ పొట్ట తగ్గడం మాత్రం చాలా కష్టమని కూడా ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు. మీరు కూడా అలాంటి సమస్యతోనే బాధపడుతూ ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పే చిన్ని పదార్థం రోజు ఉదయాన్నే తిని చూడండి.. 30 రోజుల్లో ఫలితాన్ని చూడవచ్చు..
 
పొట్ట తగ్గించుకోవడం అసాధ్యం అనుకుంటారు అందరూ. చిన్ని చిన్ని చిట్కాలు పాటించడం వల్ల ఇది సులభమే. ముఖ్యంగా మనం  మంచి ఆహార అలవాట్లను పాటించాలి. అలానే తప్పకుండా రోజుకి ఒక గంట అయినా శారీరక శ్రమ చేయాలి. 

ఇక వీటితో పాటు ఇప్పుడు చెప్పే  చిన్ని చిట్కా పాటించి.. చూడండి. ఒక తమలపాకులో కొద్దిగా మిరియాల పొడి ..వేసుకొని దాన్ని చుట్టాగా చుట్టి.. ఆ తర్వాత నోట్లో వేసుకొని నమ్మిలి తినేయాలి. 

ఉదయం ఖాళీ కడుపున.. ఇది తినడం ఉత్తమం. ఇది తిన్న 30 నిమిషాల వరకు ఏమి తినకూడదు. నెలరోజుల పాటు ఇలా చేస్తే అధిక పొట్ట.. తగ్గుతుంది.  

అయితే తమలపాకు పడని వాళ్ళు ఈ చిట్కాని పాటించకుండా.. ఆహారాలవాట్లు అలానే జీవనశైలి ద్వారానే పొట్ట తగ్గించుకోవడం మంచిది. 

పైగా తెలిపిన వివరాలు అన్నీ కూడా వైద్య నిపుణులు అలానే అధ్యాయనాల పరంగా చెప్పినవి మాత్రమే. జీ తెలుగు .. వీటికి ఎటువంటి బాధ్యత కూడా వహించదు.

