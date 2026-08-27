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తెలుగులో రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు మీ కోసం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 27, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:31 PM IST

Happy Raksha Bandhan Wishes: రాఖీ పండగ అంటేనే భారతీయులు ఎంతో ఇష్టపడి జరుపుకునే పండగ.. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ మీ సోదరుల జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీకు నచ్చిన సోదరులకు, సోదరీమణులకు సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Raksha Bandhan Wishes In Telugu: పురాణాల ప్రకారం.. దేవసూర యుద్ధంలో ఇంద్రుడికి ఆయన భార్య శచీదేవి చేతికి రక్షా సూత్రాన్ని కట్టి విజయాన్ని కోరుకుంది.. అలాగే శ్రీకృష్ణుడి వేలికి గాయమైనప్పుడు ద్రౌపది తన చీర కొంగును పూర్తిగా చింపివేసి కట్టుగా కట్టింది. దానికి బదులుగా వస్త్రాపహరణ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆమెను రక్షించాడు.. ఇదే రోజున బ్రాహ్మణులతో పాటు ద్విజులు యజ్ఞోపవీతాన్ని తీసివేసి కొత్త జంధ్యాన్ని ధరిస్తారు. ఇవన్నీ శ్రావణమాస పౌర్ణమి రోజున జరుగాయని.. పురాణాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. అందుకే ఈ రోజున రాఖీ పౌర్ణమిని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ.. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి.. 
 

Raksha Bandhan Wishes Pics1/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు

జన్మజన్మల బంధం మనది.. అనురాగాల తోరణం ఈ రాఖీ పండగ.. నా ప్రతి అడుగులో వెన్నంటే ఉండే నా ప్రియమైన తోబుట్టువుకు హృదయపూర్వకమైన రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు..  

Raksha Bandhan Photo Editing2/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

నా కష్టాల్లో నీడలా తోడుంటే నా బంగారు చెల్లెమ్మకు, అక్కకు.. రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు.. నీ చిరునవ్వును కాపాడటానికి.. నిన్ను ఎల్లప్పుడూ రక్షించడానికి నా ప్రాణాలను అడ్డేసి మరి సిద్ధమవుతాను..  

Raksha Bandhan Images Hd3/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

నా అల్లరి అన్నయ్య తమ్ముడికి.. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.. నీ రూపంలో నాకు దేవుడిచ్చిన గొప్ప స్నేహితుడి.. జీవితాంతం తోడుంటే తండ్రి తర్వాత తండ్రివి..  

Happy Raksha Bandhan Telugu Wishes4/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

రక్షణ అంటే కేవలం రక్షణ మాత్రమే కాదు.. జీవితాంతం వీడని ఒక అద్భుతమైన ఆత్మీయ బంధం.. మన అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం కలకాలం పచ్చగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Rakhi Wishes For Brother In Telugu5/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

మనమెంతో దూరంలో ఉన్నప్పటికీ.. మనిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం ఎప్పటికీ చెరిగిపోదు.. నా మధుర జ్ఞాపకాలలో ఎప్పుడూ నిలిచి ఉండే నీకు ప్రేమతో రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Raksha Bandhan Poster Design6/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

ఈ పవిత్రమైన రాఖీ బంధం నీ జీవితంలోకి అంతులేని సంతోషాన్ని.. అద్భుతమైన విజయాలను.. ఆయురారోగ్యాలను తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Rakhi Wishes For Brother7/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

చిన్ననాటి చిలిపి గొడవలతో పాటు పంచుకున్న జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ మరువలేనివే.. నా జీవితంలోకి వచ్చిన అత్యంత బహుమతి అయిన నీకు.. రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Rakhi Captions For Instagram8/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

నా కంటికి రెప్పలా.. నా ప్రతి అడుగులోనూ కొండంత ధైర్యాన్నిచ్చే నా అన్న తమ్ముడికి హృదయపూర్వకమైన రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Rakhi Wishes For Long Distance Brother9/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

ఈ రంగుల దారం మన మధ్య ఉన్న ప్రేమతో పాటు నమ్మకాన్ని మరింత దృఢంగా చేయాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. నా తోడు నీడగా నిలిచే నీకు ప్రేమతో రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు..  

Raksha Bandhan WhatsApp Status10/10

రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు 2026

ప్రేమను రాగాల పవిత్ర బంధం.. తోబుట్టువుల అపురూప వేడుక.. రాఖీ పౌర్ణమి శుభవేళ నీకు సకల శుభాలు కలగాలని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..  

TAGS:
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Happy Rakhi Subhakankshalu Telugu

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