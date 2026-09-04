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మీ గురువుల మనసును తాకే అద్భుతమైన టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:50 PM IST

Happy Teachers Day Wishes 2026: డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన టీచర్స్ డే జరుపుకుంటారు. ఇత్తడి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున మీ గురువులందరికీ ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు పంపండి.. అలాగే వారికి ఇలా ఫోటోలను కూడా షేర్ చేయండి..

Happy Teachers Day Wishes 2026: ఉపాధ్యాయులు సమాజానికి మార్గదర్శకులు.. కేవలం పుస్తక పాఠాలే కాకుండా విద్యార్థులలో నైతిక విలువలతో పాటు క్రమశిక్షణ, ఆలోచన శక్తిని పెంపొందిస్తారు.. అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తూ దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే బాధ్యతయుతమైన పౌరులను తయారు చేసేది గురువులే. ఇలాంటి గురువులను గుర్తుంచుకొని ప్రతి సంవత్సరం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన వచ్చింది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున మీ గురువులను గుర్తుంచుకొని ఇలా వారికి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు పంపండి..
 

Happy Teachers Day Telugu Quotes1/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

బుక్కుల్లోని అక్షరాలకే కాక.. మా జీవితానికి సైతం సరైన దిశా నిర్దేశం చేసిన.. మా గురువులకు హృదయపూర్వక ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Inspirational Happy Teachers Day Quotes2/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

మట్టి ముద్దలాంటి మా ఆలోచనలను తీర్చిదిద్ది.. ఒక అందమైన శిల్పంలా సమాజానికి అందించిన నా ప్రియమైన గురువుగారికి.. హ్యాపీ టీచర్స్ డే..  

Happy Teachers Day Wishes For Guru3/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

చిన్ని జీవితంలో అజ్ఞానం అనే చీకట్లను తొలగించి.. జ్ఞానమనే కాంతిని మా మనసుల్లో నింపి.. ఎల్లప్పుడూ వెన్నంటి. నడిపించే మార్గదర్శకులకు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Teachers Day Greetings In Telugu4/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

తప్పు చేసినప్పుడు సరిదిద్ది.. ప్రతి అడుగులో మా వెనక నిలిచి.. గెలుపు వైపు నడిపించే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చిన గురువులందరికీ శతకోటి వందనాలు.. అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Heartfelt Happy Teachers Day Wishes5/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

కేవలం తరగతి గది పాఠాలు మాత్రమే కాకుండా.. నిత్యజీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలో.. బ్రతుకు పాఠాలుగా నేర్పిన మీకు ధన్యవాదాలు.. మీ అందరికీ హ్యాపీ టీచర్స్ డే..  

Happy Teachers Day Facebook Wishes Telugu6/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

మా కలలను నిజం చేసుకునే రెక్కలను ఇచ్చి.. ఆకాశమంత ఎత్తుకు ఎదగమని నిరంతరం ప్రోత్సహించిన గురుదేవతలకు హృదయపూర్వక.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Telugu Happy Teachers Day Messages7/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

ఓర్పుతో సందేహాలను తీర్చి.. ప్రతిభను గుర్తించి వెలిక్కి తీసే నిస్వార్ధమైన మీ కృషి వెలకట్టలేనిది.. మీ అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Teachers Day Greetings Telugu8/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

గమ్యం తెలియని ప్రయాణంలో.. దారి చూపే ధ్రువతారలా నిలిచి.. మా భవితకు దృఢమైన పునాది వేసిన మా ఉపాధ్యాయులందరికీ కృతజ్ఞతలు.. హ్యాపీ టీచర్స్ డే..  

Happy Teachers Day Wishes9/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

రేపటి సమాజానికి ఉత్తమ పౌరులను తీర్చిదిద్దుతూ.. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించే ప్రతి ఉపాధ్యాయునికి పాదాభివందనాలతో.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Teachers Day 202610/10

హ్యాపీ టీచర్స్ డే..

మీరు చూపిన బాటలు.. నేర్పిన క్రమశిక్షణ జీవితాంతం మా వెన్న ఉండి.. మమ్మల్ని నడిపిస్తాయి.. మీ అమూల్యమైన మార్గదర్శకానికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ.. హ్యాపీ టీచర్స్ డే..  

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